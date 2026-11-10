شهيدان فلسطينيان وعدة إصابات في قصف للاحتلال على حي الصبرة بمدينة غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف استهدف "مخرطة" في شارع المغربي بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

و أضافت أن حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,645 شهيدا، و175,978 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,614، والإصابات إلى 5,849، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.