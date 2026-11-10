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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تراجعه 60 قرشا.. أعلى سعر للدولار مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

سجل أعلى سعر للدولار بين البنوك اليوم الثلاثاء 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع، ذلك في  مصرف أبوظبي الإسلامي.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-11-2026؛ في عدد من البنوك العاملة في مصر بمتوسط 60 قرشا.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

 

سعر صرف الدولار 

 فيما سجل سعر الدولار في بنك نكست والبنك الأهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.27 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 بينما سجل في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي والمصرف المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني 53.26 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك HSBC وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك أبوظبي التجاري وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي نحو 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.23 جنيه للشراء و53.33 جنيه للبيع، فيما سجل في كريدي أجريكول 53.22 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع.

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