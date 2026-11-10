نزل 60 قرشًا.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 60 قرشًا، ليسجل مستويات جديدة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية إلى أقل من 54 جنيهًا للبيع والشراء في عدد من البنوك، وسط تحركات متباينة لأسعار الصرف.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية وفق آخر التحديثات:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 53.91 جنيه للشراء و54.049 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 53.51 جنيه للشراء و53.61 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 53.499 جنيه للشراء و53.601 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.

أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في مقدمة البنوك الأعلى سعرًا للدولار، مسجلًا 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.

في المقابل، سجلت ثلاثة بنوك هي البنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان أقل سعر للدولار عند 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.

وتأتي تحركات سعر الدولار في ظل متابعة الأسواق لتطورات سوق الصرف وحركة العرض والطلب، مع استمرار التباين في أسعار العملة الأمريكية بين البنوك العاملة في مصر.