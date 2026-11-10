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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبد الغني لخريجي إندونيسيا: كونوا خير سفراء للأزهر في أوطانكم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
عبد الرحمن محمد

نقل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئته للخريجين بهذا الإنجاز العلمي، مشيدا بما بذلوه من جهد في طلب العلم وتحصيله، وموجها إياهم بمواصلة مسيرتهم العلمية، والمداومة على الاستزادة من المعرفة، والتمسك بمنهج الأزهر الشريف القائم على الوسطية والاعتدال، والجمع بين أصالة العلم وحسن الخلق، ليكونوا خير سفراء للأزهر في أوطانهم، وحملة لرسالته في نشر العلم وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام.

وأضاف الشيخ عبد الغني، خلال حفل تخرج طلاب إندونيسيا بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2025/2026، أن الأزهر الشريف يحتفي اليوم بثمرة سنوات من الجد والاجتهاد في رحابه، هذا الصرح العلمي العريق الذي ظل على مدى أكثر من ألف عام منارة للعلم، وحاضنا لطلاب المعرفة من شتى أنحاء العالم، وحاملا رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، وناشرا لقيم الرحمة والتسامح والتعايش.

وتابع، أن الأزهر الشريف يعتز بالعلاقات العلمية والإنسانية التي تجمعه بإندونيسيا الشقيقة، ويفخر بأبنائها الذين اختاروا الأزهر طريقا للعلم والمعرفة، مؤكدا أن هذه العلاقات تمثل نموذجا للتواصل العلمي والإنساني بين الأزهر وشعوب العالم.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن تخرج الطلاب اليوم ليس نهاية رحلتهم مع الأزهر، بل بداية مسؤوليتهم في حمل رسالته إلى أوطانهم، قائلا: «كونوا خير سفراء له بعلمكم وأخلاقكم، واجعلوا مما تعلمتموه سبيلا لخدمة مجتمعاتكم، ونشر الوعي الصحيح، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، واعلموا أن قيمة العلم الحقيقية تظهر في أثره في حياة الناس، وفيما يقدمه صاحبه لوطنه وأمته».

واختتم الشيخ أيمن عبد الغني كلمته بالتأكيد أن الأزهر الشريف سيظل بيتا لأبنائه الخريجين، يعتز بانتمائهم إليه، ويفتخر بما يحققونه من عطاء وإنجاز، مقدما التهنئة لهم ولأسرهم، وسائلا الله أن يبارك في علمهم وعملهم، وأن ينفع بهم البلاد والعباد.

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