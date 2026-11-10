في ذكراه … سر رفض ممدوح عبد العليم فيلم الآخر مع يوسف شاهين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، أحد أبرز نجوم الفن المصري، والذي ترك بصمة مميزة في تاريخ الدراما والسينما المصرية، بفضل موهبته وأعماله التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

بدأ ممدوح عبد العليم مشواره الفني في سن الطفولة، من خلال مسلسل «الجنة العذراء» عام 1969، مع المخرج نور الدمرداش، قبل أن يحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية.

ومع مطلع ثمانينيات القرن الماضي، انطلق في مشواره الاحترافي في عالم التمثيل، وقدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، من أبرزها «أصيلة»، و«حب في الخريف»، و«ليالي الحلمية»، و«خالتي صفية والدير»، و«الضوء الشارد».

وحقق نجاحات سينمائية لافتة من خلال مجموعة من الأفلام التي أصبحت علامات في تاريخ السينما المصرية، منها «العذراء والشعر الأبيض»، و«بطل من ورق»، و«كتيبة الإعدام»، و«سمع هس»، و«الحرافيش». وفي عام 2000، قرر الابتعاد عن السينما والتفرغ للعمل الدرامي والتلفزيوني.

ورحل ممدوح عبد العليم في يناير عام 2016، إثر تعرضه لأزمة قلبية، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا مميزًا ومسيرة حافلة بالأعمال التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

ومن بين الأعمال السينمائية التي رفضها الفنان الراحل فيلم «الآخر» للمخرج يوسف شاهين، وهو ما كشفته زوجته الإعلامية شافكي المنيري خلال أحد البرامج التلفزيونية.

وأوضحت المنيري أن ممدوح عبد العليم كان يتطلع بشدة إلى التعاون مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وشعر بحماس كبير عندما عُرض عليه الفيلم، لكنه بعد قراءة الدور رأى أنه لا يناسبه، بل اقترح على شاهين حذفه لعدم أهميته في سياق الأحداث، وهو ما استجاب له المخرج بالفعل.