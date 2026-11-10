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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش تستعيد ذكرياتها الرومانسية مع عمرو يوسف في فيديو مليء بالحب

كندة علوش وعمرو يوسف
كندة علوش وعمرو يوسف
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة كندة علوش على مشاركة جمهورها مجموعة من اللحظات المميزة التي جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت كندة خلال الفيديو لقطات متنوعة من علاقتهما، جمعت بين مشاهد من أعمالهما الفنية، من بينها فيلم «برتيتا» ومسلسل «50/50»، وذكريات من مناسبات مختلفة، وذلك على أنغام أغنية «من أول يوم في لقانا خدني هواك».


قصة فيلم «برتيتا»

ظهرت كندة علوش في فيلم «برتيتا» الذي طُرح عام 2012، وجسدت خلاله شخصية «منى»، الفتاة التي تواجه صراعات نفسية متلاحقة نتيجة نشأتها والظروف القاسية التي مرت بها، وعلى رأسها انتحار والدتها. وتتغير حياتها مع دخولها في علاقات وتجارب تضعها أمام أزمات جديدة، وكان عمرو يوسف من بين أبطال العمل، إذ قدم شخصية «خالد» المعروف باسم «أشرف»، الذي تجمعه بها قصة حب وسط تطورات درامية متشابكة.

قصة مسلسل «50/50»

أما في مسلسل «50/50»، فظهر عمرو يوسف في الحلقة الأخيرة كضيف شرف، من خلال شخصية «شريف»، الذي يتعرف على «رانيا» التي تؤدي دورها كندة علوش، ويتقدم للزواج منها محاولًا التقرب من ابنها «رامي»، ومع تطور الأحداث، تتضح حقيقة مختلفة لشخصيته، بعدما تكتشف رانيا أنه استولى على أموالها وغادر البلاد، لتأتي مشاركته ضمن المفاجأة التي حملتها نهاية المسلسل.

الفنانة كندة علوش الفنان عمرو يوسف فيلم «برتيتا مسلسل «5050

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