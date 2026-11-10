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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

يوم مصري مميز في الملاعب الأوروبية.. تألق صلاح وإبراهيم عادل وبلال عطية.. وعمرو مختار يتوج مع بوكا جونيورز

إبراهيم عادل وهيثم حسن وصلاح
إبراهيم عادل وهيثم حسن وصلاح
حمزة شعيب

شهدت الملاعب الأوروبية والعالمية يومًا مميزًا للمحترفين المصريين، بعدما خطف عدد من اللاعبين والكوادر الفنية الأضواء بتألقهم وتحقيقهم إنجازات مختلفة، في الوقت الذي واجه فيه آخرون انتقادات بسبب تراجع مستواهم أو تعرضهم للإصابة.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على ألانيا سبور

واصل محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور، بعدما سجل هدفًا في شباك ألانيا سبور، ليقود فريقه للفوز بثنائية، ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري التركي.

وأسهم الهدف في تعزيز موقع طرابزون سبور بجدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني، ليواصل نتائجه الإيجابية خلال الموسم الحالي.

إبراهيم عادل يتألق بأربعة مساهمات تهديفية مع نورشيلاند

قدم إبراهيم عادل عرضًا مميزًا بقميص نورشيلاند الدنماركي، بعدما ساهم في أربعة أهداف خلال مواجهة راندرس بالدوري الدنماركي.

ونجح اللاعب المصري في صناعة الهدف الأول بالدقيقة 25، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 75، وصنع الهدف الرابع في الدقيقة 80، ليؤكد حضوره المؤثر في المباراة.

بلال عطية يسجل هاتريك مع راسينج سانتاندير

وفي إسبانيا، خطف بلال عطية الأنظار بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» بقميص فريق راسينج سانتاندير تحت 19 عامًا، خلال منافسات الدوري الإسباني للشباب، ليقدم واحدة من أبرز اللقطات المصرية في اليوم.

عمرو مختار يحقق أول بطولة مع بوكا جونيورز

وعلى صعيد الكوادر المصرية العاملة في المجال الرياضي، احتفل عمرو مختار، محلل الأداء بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، بتحقيق أول ألقابه مع الفريق، بعدما حسم النادي صدارة جدول الترتيب السنوي.

وجاء الإنجاز تتويجًا لرحلة طويلة خاضها مختار في عالم كرة القدم، بدأت لاعبًا في مركز قلب الدفاع، قبل أن تنتهي مسيرته داخل المستطيل الأخضر بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي عندما كان يبلغ 23 عامًا.

وبدأ مختار مشواره في قطاع الناشئين بنادي إنبي، ثم خاض تجارب احترافية في البرتغال وفنلندا والجبل الأسود والتشيك والولايات المتحدة، حيث لعب لأندية جيل فيسنتي وفيرينسي وهيركليز والإسماعيلي ولوفتش مونتينيجرو وأولمبيا براغ، قبل أن يختتم مسيرته لاعبًا مع نادي توسون الأمريكي.

وبعد الإصابة، قرر عدم الابتعاد عن كرة القدم، واتجه إلى التدريب وتحليل الأداء، وكانت من أبرز محطاته العمل مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في بيراميدز، ثم منتخب الإمارات والتعاون السعودي، قبل الانتقال إلى بوكا جونيورز للعمل محللًا للفيديو والأداء.

واحتفل عمرو مختار بالإنجاز رافعًا علم مصر، وكتب عبر حسابه: «في أحلام بتاخد سنين، وفي أحلام بتاخدك لآخر الدنيا، وحلمي أنا خدني من مصر لحد لا بومبونيرا.. أول بطولة مع بوكا جونيورز، إن شاء الله اللي جاي أكتر.. الحمد لله وشكرًا لكل واحد عمره ما بطل يصدق فيا».

عمر مرموش تحت الانتقادات مع توتنهام

على الجانب الآخر، تعرض عمر مرموش لانتقادات من شبكة «Tottenham World» الإنجليزية، بسبب مستواه مع توتنهام خلال الفترة الأخيرة.

ووصفت الشبكة أداء اللاعب المصري بالمتذبذب، معتبرة أنه لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، وشبهت وضعه بما قدمه برينان جونسون خلال تجربته السابقة مع الفريق اللندني.

وطالبت الشبكة مرموش بتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة، محذرة من أن استمرار تراجع مستواه قد يجعله يواجه مصيرًا مشابهًا لجونسون والرحيل عن النادي.

إصابة محتملة لمحمد عبد المنعم

وفي فرنسا، أفادت تقارير بتعرض محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، لآلام في العضلة الخلفية للفخذ خلال مواجهة أنجيه بالدوري الفرنسي.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الإصابة أو مدى تأثيرها على موقف اللاعب من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، في انتظار تحديد حالته الطبية بشكل نهائي.

مصطفى محمد خارج حسابات منتخب مصر؟

وفي تركيا، تحدث المدير الرياضي لنادي قونيا سبور عن موقف مصطفى محمد من الانضمام إلى منتخب مصر، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة بشأن استدعاء اللاعب.

وأضاف المسؤول، بحسب التصريحات المتداولة، أنه لا يعتقد أن المنتخب سيطلب ضم مصطفى محمد في ظل مستواه الحالي مع الفريق، معتبرًا أن أداءه لا يؤهله للانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وبين تألق صلاح وإبراهيم عادل وبلال عطية، والإنجاز الذي حققه عمرو مختار في الأرجنتين، والانتقادات التي طالت مرموش، والإصابة المحتملة لعبد المنعم، تنوعت أخبار المحترفين المصريين بين النجاحات والتحديات في يوم حافل بالملاعب العالمية.

محمد صلاح عمر مرموش إبراهيم عادل

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