مفاجأة لعملاء سامسونج.. خطة لاشتراك مدفوع لخدمات الذكاء الاصطناعي

يبدو أن أيام استخدام الذكاء الاصطناعي المجاني بالكامل على هواتف "سامسونج" (Samsung) قد أوشكت على الانتهاء، حيث كشفت تسريبات جديدة أن الشركة الكورية تختبر حالياً إطلاق باقة اشتراك شهرية مدفوعة تسمى "Galaxy AI Premium" لتقديم ميزات ذكية حصرية لمستخدميها.

نهاية الاستخدام غير المحدود

وبحسب تقرير نشره موقع "سامي جورو" (SammyGuru) المتخصص في أخبار سامسونج، كانت الشركة تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي مجاناً منذ إطلاق سلسلة هواتف "جالاكسي S24".

ولكن وفقاً للمعلومات الجديدة، ستستمر سامسونج في تقديم الباقة الأساسية مجاناً، لكنها ستضع "حدود استخدام" (Usage Limits) لعدد المرات التي يمكنك فيها استخدام أدوات مثل تعديل الصور أو تلخيص النصوص.

وإذا نفدت هذه المرات، ستحتاج إما لشراء باقة إضافية أو الاشتراك في الخطة المدفوعة للحصول على 4 أضعاف الاستخدام.

مزايا حصرية للمشتركين

وأوضح التقرير أن خطة (Max) المدفوعة لن تكتفي بزيادة حدود الاستخدام فقط، بل ستتيح للمشتركين ميزات جديدة كلياً وغير متوفرة في النسخة المجانية.

أبرز هذه الميزات أداة (Gen Video) التي تقوم بتحويل صورك العادية إلى مقاطع فيديو متحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة "أوامر بيكسبي" (Bixby Action) التي ستساعدك على أداء مهام كاملة وربط تطبيقاتك ببعضها تلقائياً.

الأسعار المتوقعة والأجهزة المدعومة

وكشفت الأكواد البرمجية المسربة داخل التطبيق التجريبي أن سعر الاشتراك الشهري قد يبلغ 4.99 دولار، أو 47.99 دولار للاشتراك السنوي، رغم أن هذه الأسعار قد تتغير عند الإطلاق الرسمي.

ومن المتوقع أن تتوفر هذه الباقة المدفوعة حصرياً في البداية لمستخدمي سلسلة هواتف "جالاكسي S27" المنتظرة، على أن يتم تعميمها لاحقاً لباقي الهواتف التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لتبدأ سامسونج بذلك مرحلة جديدة من تحقيق الأرباح عبر خدماتها الذكية.