بفضل الذكاء الاصطناعي.. واتساب يتيح لك توسيع وتكملة صورك بضغطة زر

بدأ تطبيق التراسل الشهير "واتساب" في إطلاق ميزة سحرية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي هواتف الآيفون.

وتسمح لك هذه الأداة بتوسيع حدود أي صورة وإكمال الأجزاء المفقودة منها، لتجعل صورتك تبدو أكبر وأجمل قبل إرسالها لأصدقائك.

كيف تعمل ميزة تكملة الصور؟

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، تشبه هذه الأداة الجديدة ما تقدمه برامج التصميم الكبرى مثل فوتوشوب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كـ "شات جي بي تي".

فعندما تختار صورة لإرسالها داخل المحادثة، سيفتح لك واتساب نافذة التعديل المعتادة، ولكنك ستجد زراً جديداً لإضافة "تأثيرات الذكاء الاصطناعي".

وبمجرد اختيار "توسيع الصورة" (Expand)، سيقوم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "ميتا" (المالكة لواتساب) بتحليل محتوى الصورة خلال ثوانٍ معدودة.

ثم يقوم النظام أوتوماتيكياً برسم وتخيل الأجزاء الناقصة خارج إطار الصورة الأصلي، ويمنحك صورة جديدة أوسع وأكثر شمولاً لتشاركها كرسالة أو في "الحالة" (Status).

حرية التعديل والتراجع

وأوضح التقرير أن التطبيق يمنحك مرونة كاملة، فإذا لم تعجبك النتيجة التي رسمها الذكاء الاصطناعي، يمكنك ببساطة الضغط على زر "تراجع" (Undo) لتعود الصورة لأصلها. ويمكنك حتى المحاولة مرة أخرى ليقوم النظام برسم نتيجة جديدة ومختلفة تماماً.

من سيستفيد من التحديث أولاً؟

حتى الآن، الميزة متاحة فقط لعدد محدود من مستخدمي هواتف الآيفون الذين يختبرون النسخة التجريبية (Beta) من تطبيق واتساب.

ورغم عدم إعلان الشركة عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن الخبراء يتوقعون توفر الأداة قريباً جداً لجميع المستخدمين على نظامي آيفون وأندرويد، بعد نجاح مرحلة الاختبار الحالية.