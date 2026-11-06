إيراولا قبل مواجهة كريستال بالاس: أتفهم غضب جماهير ليفربول.. والفوز ضرورة لاستعادة الثقة

أكد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، ضرورة استعادة نغمة الانتصارات سريعًا، بعد تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تفهمه حالة الغضب والقلق لدى الجماهير بسبب تراجع النتائج والمستوى، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث إيراولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، عن أسباب تراجع الفريق، وأزمة القرارات التحكيمية، وحالة اللاعبين المصابين، إلى جانب موقفه من الضغوط الجماهيرية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب رد فعل سريعًا من جميع عناصر الفريق.

إيراولا ينتقد غياب التوضيحات التحكيمية بعد مباراة أرسنال

ولا يزال المدير الفني لليفربول يشعر بالغضب بسبب الخسارة الأخيرة أمام أرسنال بهدف دون رد، خاصة بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ألكسندر إيزاك خلال اللقاء.

وأكد إيراولا أن النادي لم يحصل على أي توضيحات رسمية بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر استنتاجات لجنة الحكام، كما حدث عقب مباراة برايتون السابقة دون الوصول إلى إجابات واضحة.

وقال المدرب الإسباني، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي سبورتس»: «لم نحصل على أي تفسير، ولكن هذا هو النظام المعمول به، وسنكتفي بانتظار استنتاجات لجنة الحكام تمامًا كما حدث بعد مباراة برايتون الأخيرة، والتي لم نخرج منها بأي شيء. أعتقد أنه سيتعين علينا الانتظار 10 أيام قبل أن يعلنوا عن رأيهم».

وكان ليفربول قد خسر أمام أرسنال بنتيجة 1-0 يوم الأحد الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى أمام فنربخشة التركي بنتيجة 3-2، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط كاملة عن أرسنال متصدر المسابقة.

مدرب ليفربول: الفوز على كريستال بالاس ضرورة ملحة

وشدد إيراولا على ضرورة التعامل سريعًا مع تراجع النتائج، مؤكدًا أن طبيعة العمل داخل نادٍ بحجم ليفربول تفرض على الجميع تحمل الضغوط والبحث عن رد فعل قوي عقب أي تعثر.

وقال: «التحدي في نادٍ بحجم ليفربول هو أنه في الأسبوع الماضي كنا نمر بسلسلة انتصارات رائعة، وكل شيء في مكان جيد والجميع في حالة مزاجية ممتازة، ولكن بعد هزيمتين يتغير كل شيء تمامًا، وهذا هو الواقع الذي يجب أن يتعامل معه نادٍ بمكانة ليفربول».

وأضاف: «علينا أن نملك رد الفعل المطلوب، فالفوز أمام كريستال بالاس ضرورة ملحة. لقد مررنا بظروف مشابهة أمام بورنموث وحتى في مباراة برينتفورد، وعلينا الذهاب إلى هناك لإنجاز المهمة وحصد نقاط المباراة».

إيراولا يحتفي باستدعاء ريو نجوموها لمنتخب إنجلترا

وعلى جانب آخر، أبدى مدرب ليفربول سعادته باستدعاء اللاعب ريو نجوموها إلى قائمة منتخب إنجلترا، التي أعلنها توماس توخيل استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال إيراولا: «إنه خبر سار جدًا لريو ولنا أيضًا. إنه يشكل خطورة دائمًا عندما نضعه في وضعيات جيدة أمام المنافسين، وهو يتطور باستمرار ويساعدنا كثيرًا».

ويعكس استدعاء اللاعب تقديرًا للمستويات التي يقدمها مع ليفربول، بعدما أصبح أحد العناصر التي تمنح الفريق حلولًا هجومية وقدرة على تهديد المنافسين.

إيراولا يحذر من خطورة كريستال بالاس

وتحدث المدير الفني عن المواجهة المقبلة أمام كريستال بالاس، الذي يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة، رغم تغيير الجهاز الفني.

وقال إيراولا: «حتى مع تغيير المدرب هناك استمرارية في أسلوب لعبهم، واللاعبون معتادون تمامًا على ما يفعلونه. لقد شاهدت مباراتهم يوم الخميس، فقد قاتلوا حتى النهاية بـ10 لاعبين وحققوا النتيجة في الثواني الأخيرة، بالتعادل مع هوفنهايم في الدوري الأوروبي بنتيجة 1-1».

وأضاف: «إنه فريق يملك عناصر ذات جودة عالية، ويلعبون كرة قدم جيدة بالكرة. كما أن ملعبهم ليس بالكبير، لذا تشعر بالضغط سريعًا من رمية تماس أو كرة طويلة، وتوجد الكثير من المواقف داخل المنطقة التي تتطلب جودة عالية دفاعيًا وهجوميًا».

موقف رايان جرافينبيرخ من المشاركة أمام كريستال بالاس

وكشف إيراولا عن آخر تطورات الحالة الطبية للاعبي ليفربول، موضحًا أن الشكوك الحالية تتركز حول موقف رايان جرافينبيرخ، بينما لا توجد تغييرات أخرى على قائمة الغائبين.

وقال: «الشكوك الوحيدة التي نملكها تتلخص في رايان جرافينبيرخ، بينما بقية العناصر كما هي. حالة رايان ترتبط بتقييم يومي وتتوقف على درجة تحمله للألم، وسنرى ما إذا كنا نستطيع التعامل مع الأمر ليكون قادرًا على مساعدتنا».

ومن المنتظر أن يحسم التقييم الطبي النهائي موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة كريستال بالاس، وفقًا لمدى تحسن حالته وقدرته على خوض المباراة دون مخاطر.

إيراولا يعلق على غضب جماهير ليفربول

واعترف المدرب الإسباني بتفهمه حالة الغضب التي انتابت جماهير ليفربول عقب الهزيمتين الأخيرتين، مؤكدًا أن تراجع النتائج يفرض ظهور الانتقادات والشكوك، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التوازن والثقة داخل المجموعة.

وقال: «عندما نخسر مباراة يصبح الجميع غاضبًا، ولكن علينا النظر للأمور بمنظور متوازن ونعلم أن المسار يحمل صعودًا وهبوطًا. علينا تجاوز هذه اللحظة، فنتمنى تقديم مستويات قوية والفوز دائمًا لكن هذا لا يحدث طوال الوقت».

وتابع: «كنا نمر بسلسلة إيجابية ثم خسرنا مباراتين فظهرت الشكوك، وأنا أتفهم ذلك كليًا، ولو كنت مشجعًا لفعلت الأمر نفسه. لكننا نعمل يوميًا ونعلم ما نفعله، فنحن لسنا بسوء الصورة التي نبدو عليها اليوم ولا بالسوء الذي ظهرنا به قبل أسبوع، والتحدي يكمن في المحافظة على معنويات المجموعة».

إيراولا يتحدث عن شخصية لاعبي ليفربول والتعامل مع الحكام

وفي ختام تصريحاته، تطرق إيراولا إلى طبيعة تعامل لاعبي ليفربول مع الحكام، مشيرًا إلى أن الفريق يتسم بالصدق والروح الرياضية، لكنه يرى أن بعض المواقف تحتاج إلى قدر أكبر من التوازن والشراسة داخل الملعب.

وقال: «نحن مجموعة صادقة، بل وصادقة أكثر من اللازم في بعض الأحيان. الحكم قام بتهنئتنا بعد المباراة ولا أعلم إن كان ذلك قد أعجبني حقًا. يجب أن تكون الأمور طبيعية دون تصنع، وعندما نشتكي يجب أن تكون الشكوى حقيقية».

واختتم: «نحن فريق يرغب في الضغط والشراسة، ولكن التوازن في ذلك يصنع فارقًا كبيرًا. الاستحواذ والوصول للمنطقة يسهل كثيرًا عندما تتقدم في النتيجة وتجد المساحات، وهذا ما افتقدناه مؤخرًا حينما لم نحافظ على تقدمنا».