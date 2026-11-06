قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيراولا قبل مواجهة كريستال بالاس: أتفهم غضب جماهير ليفربول.. والفوز ضرورة لاستعادة الثقة

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
إسلام مقلد

أكد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، ضرورة استعادة نغمة الانتصارات سريعًا، بعد تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تفهمه حالة الغضب والقلق لدى الجماهير بسبب تراجع النتائج والمستوى، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث إيراولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، عن أسباب تراجع الفريق، وأزمة القرارات التحكيمية، وحالة اللاعبين المصابين، إلى جانب موقفه من الضغوط الجماهيرية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب رد فعل سريعًا من جميع عناصر الفريق.

إيراولا ينتقد غياب التوضيحات التحكيمية بعد مباراة أرسنال

ولا يزال المدير الفني لليفربول يشعر بالغضب بسبب الخسارة الأخيرة أمام أرسنال بهدف دون رد، خاصة بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ألكسندر إيزاك خلال اللقاء.

وأكد إيراولا أن النادي لم يحصل على أي توضيحات رسمية بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر استنتاجات لجنة الحكام، كما حدث عقب مباراة برايتون السابقة دون الوصول إلى إجابات واضحة.

وقال المدرب الإسباني، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي سبورتس»: «لم نحصل على أي تفسير، ولكن هذا هو النظام المعمول به، وسنكتفي بانتظار استنتاجات لجنة الحكام تمامًا كما حدث بعد مباراة برايتون الأخيرة، والتي لم نخرج منها بأي شيء. أعتقد أنه سيتعين علينا الانتظار 10 أيام قبل أن يعلنوا عن رأيهم».

وكان ليفربول قد خسر أمام أرسنال بنتيجة 1-0 يوم الأحد الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى أمام فنربخشة التركي بنتيجة 3-2، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط كاملة عن أرسنال متصدر المسابقة.

مدرب ليفربول: الفوز على كريستال بالاس ضرورة ملحة

وشدد إيراولا على ضرورة التعامل سريعًا مع تراجع النتائج، مؤكدًا أن طبيعة العمل داخل نادٍ بحجم ليفربول تفرض على الجميع تحمل الضغوط والبحث عن رد فعل قوي عقب أي تعثر.

وقال: «التحدي في نادٍ بحجم ليفربول هو أنه في الأسبوع الماضي كنا نمر بسلسلة انتصارات رائعة، وكل شيء في مكان جيد والجميع في حالة مزاجية ممتازة، ولكن بعد هزيمتين يتغير كل شيء تمامًا، وهذا هو الواقع الذي يجب أن يتعامل معه نادٍ بمكانة ليفربول».

وأضاف: «علينا أن نملك رد الفعل المطلوب، فالفوز أمام كريستال بالاس ضرورة ملحة. لقد مررنا بظروف مشابهة أمام بورنموث وحتى في مباراة برينتفورد، وعلينا الذهاب إلى هناك لإنجاز المهمة وحصد نقاط المباراة».

إيراولا يحتفي باستدعاء ريو نجوموها لمنتخب إنجلترا

وعلى جانب آخر، أبدى مدرب ليفربول سعادته باستدعاء اللاعب ريو نجوموها إلى قائمة منتخب إنجلترا، التي أعلنها توماس توخيل استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال إيراولا: «إنه خبر سار جدًا لريو ولنا أيضًا. إنه يشكل خطورة دائمًا عندما نضعه في وضعيات جيدة أمام المنافسين، وهو يتطور باستمرار ويساعدنا كثيرًا».

ويعكس استدعاء اللاعب تقديرًا للمستويات التي يقدمها مع ليفربول، بعدما أصبح أحد العناصر التي تمنح الفريق حلولًا هجومية وقدرة على تهديد المنافسين.

إيراولا يحذر من خطورة كريستال بالاس

وتحدث المدير الفني عن المواجهة المقبلة أمام كريستال بالاس، الذي يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة، رغم تغيير الجهاز الفني.

وقال إيراولا: «حتى مع تغيير المدرب هناك استمرارية في أسلوب لعبهم، واللاعبون معتادون تمامًا على ما يفعلونه. لقد شاهدت مباراتهم يوم الخميس، فقد قاتلوا حتى النهاية بـ10 لاعبين وحققوا النتيجة في الثواني الأخيرة، بالتعادل مع هوفنهايم في الدوري الأوروبي بنتيجة 1-1».

وأضاف: «إنه فريق يملك عناصر ذات جودة عالية، ويلعبون كرة قدم جيدة بالكرة. كما أن ملعبهم ليس بالكبير، لذا تشعر بالضغط سريعًا من رمية تماس أو كرة طويلة، وتوجد الكثير من المواقف داخل المنطقة التي تتطلب جودة عالية دفاعيًا وهجوميًا».

موقف رايان جرافينبيرخ من المشاركة أمام كريستال بالاس

وكشف إيراولا عن آخر تطورات الحالة الطبية للاعبي ليفربول، موضحًا أن الشكوك الحالية تتركز حول موقف رايان جرافينبيرخ، بينما لا توجد تغييرات أخرى على قائمة الغائبين.

وقال: «الشكوك الوحيدة التي نملكها تتلخص في رايان جرافينبيرخ، بينما بقية العناصر كما هي. حالة رايان ترتبط بتقييم يومي وتتوقف على درجة تحمله للألم، وسنرى ما إذا كنا نستطيع التعامل مع الأمر ليكون قادرًا على مساعدتنا».

ومن المنتظر أن يحسم التقييم الطبي النهائي موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة كريستال بالاس، وفقًا لمدى تحسن حالته وقدرته على خوض المباراة دون مخاطر.

إيراولا يعلق على غضب جماهير ليفربول

واعترف المدرب الإسباني بتفهمه حالة الغضب التي انتابت جماهير ليفربول عقب الهزيمتين الأخيرتين، مؤكدًا أن تراجع النتائج يفرض ظهور الانتقادات والشكوك، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التوازن والثقة داخل المجموعة.

وقال: «عندما نخسر مباراة يصبح الجميع غاضبًا، ولكن علينا النظر للأمور بمنظور متوازن ونعلم أن المسار يحمل صعودًا وهبوطًا. علينا تجاوز هذه اللحظة، فنتمنى تقديم مستويات قوية والفوز دائمًا لكن هذا لا يحدث طوال الوقت».

وتابع: «كنا نمر بسلسلة إيجابية ثم خسرنا مباراتين فظهرت الشكوك، وأنا أتفهم ذلك كليًا، ولو كنت مشجعًا لفعلت الأمر نفسه. لكننا نعمل يوميًا ونعلم ما نفعله، فنحن لسنا بسوء الصورة التي نبدو عليها اليوم ولا بالسوء الذي ظهرنا به قبل أسبوع، والتحدي يكمن في المحافظة على معنويات المجموعة».

إيراولا يتحدث عن شخصية لاعبي ليفربول والتعامل مع الحكام

وفي ختام تصريحاته، تطرق إيراولا إلى طبيعة تعامل لاعبي ليفربول مع الحكام، مشيرًا إلى أن الفريق يتسم بالصدق والروح الرياضية، لكنه يرى أن بعض المواقف تحتاج إلى قدر أكبر من التوازن والشراسة داخل الملعب.

وقال: «نحن مجموعة صادقة، بل وصادقة أكثر من اللازم في بعض الأحيان. الحكم قام بتهنئتنا بعد المباراة ولا أعلم إن كان ذلك قد أعجبني حقًا. يجب أن تكون الأمور طبيعية دون تصنع، وعندما نشتكي يجب أن تكون الشكوى حقيقية».

واختتم: «نحن فريق يرغب في الضغط والشراسة، ولكن التوازن في ذلك يصنع فارقًا كبيرًا. الاستحواذ والوصول للمنطقة يسهل كثيرًا عندما تتقدم في النتيجة وتجد المساحات، وهذا ما افتقدناه مؤخرًا حينما لم نحافظ على تقدمنا».

أندوني إيراولا كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

معتمد جمال

معتمد جمال: الفوز والتأهل أفضل ما تحقق.. والغيابات أثرت على أداء الزمالك

عبد الناصر محمد

عقليته سيئة.. عبد الناصر محمد يطالب الأهلي ببيع إمام عاشور

أهلي غ

الأهلي السعودي يعلن تطورات إصابة ثنائي الفريق

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد