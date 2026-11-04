فنربخشة يقلب الطاولة على ليفربول ويهزمه بثلاثية في أبطال أوروبا

قلب فريق فنربخشة التركي الطاولة على نظيره ليفربول الإنجليزي، ويحول تأخره إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية ليفربول كل من تري نيوني وألكسندر إيزاك في الدقيقتين 25، 69.

فيما جاءت ثلاثية فنربخشة عن طريق ماسون جرينوود وآرشي براون وفيدات موريكي في الدقائق 29، 73، 79.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – جيرمي جاكيه – كوستاس تسيميكاس – جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – تري نيوني – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا – ريو نجوموها – فيكتور مونوز.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق فنربخشة المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.