ترامب: أستطيع العمل مع الديمقراطيين في كثير من القضايا بعد خسائر الجمهوريين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتعاون مع الحزب الديمقراطي في عدد من الملفات، رغم الخلافات السياسية بين الحزبين، وذلك عقب النتائج التي أظهرت تحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين في «كثير من القضايا»، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات تشريعية خلال الفترة المتبقية من ولايته، رغم استمرار الخلاف بشأن ملفات رئيسية تتعلق بالهجرة والحدود والسياسات الاجتماعية.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد إقراره بصعوبة المرحلة السياسية المقبلة، إذ بات عليه التعامل مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، ما يضع أجندته التشريعية أمام تحديات جديدة، ويجعل تمرير القوانين والميزانيات مرهونًا بدرجة أكبر بالتفاوض مع الديمقراطيين.

وفي تصريحات منفصلة نقلتها شبكة «سي بي إس»، هنأ ترامب الديمقراطيين على انتصاراتهم، وقال إن رسالته إليهم هي التهنئة والتطلع إلى العمل معهم من أجل مصلحة البلاد. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى امتلاكه صلاحية استخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» إذا لم يتفق مع التشريعات التي يقرها الكونغرس.

كما حاول ترامب تفسير خسائر حزبه بالقول إن غيابه عن بطاقات الاقتراع كان عاملًا مؤثرًا، معتبرًا أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل لو كان اسمه مطروحًا أمام الناخبين.

وتشير النتائج الأولية التي أوردتها وكالة أسوشييتد برس إلى أن الديمقراطيين انتزعوا الأغلبية في المجلسين، في تحول يغيّر موازين القوى في واشنطن ويمنح المعارضة قدرة أكبر على التأثير في التشريع والرقابة على أداء الإدارة.