وزارة الحرب الأمريكية: تسليم أكثر من 25 ألف منظومة مُسيّرة ومضادة للطائرات بدون طيار للقيادة المركزية

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية تسليم أكثر من 25 ألف منظومة غير مأهولة ومضادة للطائرات بدون طيار إلى نطاق مسئولية القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” خلال العام الجاري، في إطار تعزيز القدرات القتالية والدفاعية للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه الإمدادات جاءت باستثمارات بلغت نحو 782 مليون دولار، وشملت أكثر من 1300 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأكثر من 100 مركبة سطحية وتحت مائية غير مأهولة، إلى جانب أكثر من 24 ألف منظومة مضادة للطائرات بدون طيار، بهدف تعزيز قدرات الاستطلاع والهجوم البحري وحماية القوات من هجمات الطائرات المسيرة المعادية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في أسلوب اقتناء المعدات الدفاعية، من برامج التطوير التي تستغرق سنوات إلى نموذج أكثر سرعة ومرونة يتيح إنتاج أنظمة منخفضة التكلفة بأعداد كبيرة، بما يوفر بدائل للذخائر التقليدية مرتفعة التكلفة، ويعزز القدرات العملياتية للقوات الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تمثل أساسًا عملياتيًا لقيادة الحرب الذاتية، المزمع إنشاؤها كقيادة قتالية بحلول الأول من أكتوبر 2027، مشيرة إلى أن عمليات تسليم المنظومات إلى القيادة المركزية ستتواصل، بالتوازي مع توسيع نطاق نشرها ليشمل القيادتين الأمريكية في المحيط الهادئ وأوروبا، وبقية القوات المشتركة.