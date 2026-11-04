بطة في شنطة تلميذ تفاجئ مُعلمة في حضانة.. والمدرسة: شكله جابها من البيت يكمل لعب معاها

كشفت ابتسام محمود مديرة حضانة الأجيال بقرية الطيبة نبروه، كواليس اكتشاف تواجد بطة في حقيبة تلميذ بالحضانة .

وقالت ابتسام محمود في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "مع بداية اليوم الدراسي خدت شنطة الطالب عشان اطلع له الكتب والواجب وفوجئت بالبطة".



وتابعت ابتسام محمود: "كان هناك حالة من الفرحة بعد رؤية البطة في شنطة التلميذ“.. مضيفاً: ”التلميذ بيلعب مع البطة دي في البيت وخدها عشان يكمل لعب معاها".



ونشرت مدرسة بإحدى الحضانات بالمنصورة عبر فيس بوك ، فيديو يوثق وجود "بطة " داخل حقيبة إحدى التلاميذ مع الكتب.

وقالت المعلمة: بقالي 15 سنة عمري ما عدا عليا موقف زي ده إني ألاقي طفل جايب بطة في الشنطة وهو جاي الحضانة، كانت مفاجأة، «جاية افتح الشنطة عشان أشوف الواجب لاقيت البطة في وشي»