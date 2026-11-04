هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى بعد شروق الشمس؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تعمد تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بسبب النوم، مؤكدًا أن إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي أمر لا يجوز، وأن المسلم مطالب بالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها المحدد.

وأوضح فخر، خلال تصريح له، أن لكل صلاة وقتًا محددًا له بداية ونهاية، وأن تأخير الفجر حتى شروق الشمس يفوّت على المسلم ثواب أداء الصلاة في وقتها، حتى وإن صلى الركعتين بعد ذلك.

الصلاة على وقتها

وأشار أمين الفتوى إلى أن ذمة المكلف تنشغل بأمرين عند دخول وقت الصلاة؛ أولهما أداء الصلاة نفسها، وثانيهما أداؤها في وقتها، موضحًا أن من يصلي الفجر بعد الشروق يكون قد قضى ما عليه من الصلاة، لكنه فاته فضل أدائها في وقتها.

واستشهد بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، موضحًا أن سيدنا جبريل عليه السلام علّم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وبيّن لكل صلاة بدايتها ونهايتها، بما يؤكد ضرورة الالتزام بهذه الأوقات وعدم تجاوزها دون عذر.

ودعا الدكتور علي فخر المسلمين إلى الاستعداد لصلاة الفجر وعدم التساهل في أدائها، مشيرًا إلى أن المحافظة عليها تمنح اليوم بداية عامرة بالعبادة والبركة والنشاط، وحثّ على الاهتمام بهذه الفريضة وعدم الاستسلام للكسل أو النوم حتى شروق الشمس.

