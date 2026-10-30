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تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الفجر اليوم الجمعة بعد تغيير الساعة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الفجر اليوم الجمعة بعد تغيير الساعة

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الشتوي
موعد صلاة الفجر بالتوقيت الشتوي
محمد شحتة

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، يبحث كثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة الجديدة، للتعرف على مواعيد أداء الصلوات الخمس وفقًا للتوقيت المعدل وأولها موعد صلاة الفجر في التوقيت الشتوي وبعد تغيير الساعة.

ويقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، الموافق 19 جمادى الأولى 1448هـ، في القاهرة وعدد من المحافظات، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث جرى ضبط الساعة في منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساء الخميس، بما يستلزم مراعاة المواعيد الجديدة للصلاة.

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الشتوي

الفجر: 04:39 صباحًا

الشروق: 06:07 صباحًا

الظهر: 39 : 11 صباحًا

العصر: 02:46 مساءً

المغرب: 10: 05 مساءً

العشاء: 06:28 مساءً

موعد صلاة الجمعة في التوقيت الشتوي

وتختلف مواعيد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، وتأتي المواعيد كالتالي:

- القاهرة: 39 : 11 صباحًا
- الإسكندرية: 11:44 صباحًا.
- الإسماعيلية: 11:35 صباحًا.
- شرم الشيخ: 11:26 صباحًا.
- أسوان: 11:32 صباحًا.
- المحلة الكبرى: 11:40 صباحًا.

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

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