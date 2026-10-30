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القوات المسلحة اليمنية: نتعامل بجدية مع تقارير استخدام الحوثي غازات سامة في تعز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية: نتعامل بجدية مع تقارير استخدام الحوثي غازات سامة في تعز

الحوثي
الحوثي
إلهام عبد العزيز

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، ماجد عبدالله النزيلي، أن القوات المسلحة تتعامل بمنتهى الجدية مع البلاغات الميدانية الواردة من جبهات تعز، بشأن استخدام الحوثي قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، تسببت، وفقاً للبلاغات، في إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية بحالات اختناق وإغماء.

الحوثي تهاجم المدنيين بمواد سامة

وأوضح النزيلي أن هذه البلاغات تستوجب إجراء تحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة، وتوثيق آثارها، والكشف عن مصادرها والجهات المتورطة في توفيرها.

وأشار إلى أن البلاغات تأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنتهجه المليشيا الحوثية بحق أبناء تعز، من خلال عمليات القنص والقصف العشوائي للأحياء السكنية، إلى جانب استمرار حصار المدينة وقطع الطرق ومنع وصول المياه والغذاء والدواء والمواد المنقذة لحياة ملايين المواطنين.

وحذر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية المليشيا الحوثية من التمادي في استهداف المدنيين أو استخدام أي وسائل قتالية محظورة، مؤكداً أن حماية المواطنين وكسر الحصار عن تعز مسؤولية ثابتة للدولة وقواتها المسلحة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لالتزاماتها الدستورية والقانون الدولي الإنساني.

ودعا النزيلي الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ردع انتهاكات الحوثي، ودعم جهود التحقيق العاجل في الحوادث المبلغ عنها، التي اعتبر أنها ترقى إلى جرائم حرب، والضغط من أجل فتح الطرق وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق.

وشدد على أن مرتكبي الاعتداءات بحق المدنيين وقادتهم لن يفلتوا من المساءلة والعقاب.

الحوثي تعز اليمن ميليشيا الحوثي

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