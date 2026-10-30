رئيس وزراء اليونان: الإتفاق البحري بين ليبيا وتركيا غير قانوني

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس إن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا الذي أقره في الآونة الأخيرة مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق ليبيا "غير ‌قانوني بشكل صارخ وباطل ولاغ"، مضيفا أنه "يتجاهل الجغرافيا تماما".

اتفاق ليبيا وتركيا



وأضاف ميتسوتاكيس، في تصريحات لرويترز مع اختتام اليونان رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه يدعو أيضا إلى "هدنة دولية" عاجلة لحماية الملاحة في البحر الأسود بعد غرق سفينة حاويات مملوكة لليونان أمس الأربعاء.



وأقر مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي اتفاقا لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما قوبل بتنديد من أثينا، ومصر والبحرين والإمارات، باعتباره تهديدا للأمن الإقليمي والنظام القانوني الدولي.



وقال ميتسوتاكيس "(الاتفاق) يتجاهل الجغرافيا تماما وكذلك حقيقة وجود جزر يونانية، إذ يبدو أنها تختفي تماما من حسابات تركيا وليبيا"، موجها إليهما اتهامات بمحاولة فرض "أمر واقع" يتجاهل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.