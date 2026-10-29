بيراميدز يواصل تربعه على قمة الدوري بالفوز على دجلة والأهلي يعود لسكة الانتصارات من بوابة مودرن

انتهت منافسات اليوم الثاني من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيم فيها مباراتين من العيار الثقيل الأولي بين الأهلي ومودرن سبورت والثانية بين بيراميدز ووادي دجلة.

فوز الأهلي

فحقق النادي الأهلي الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف النادي الأهلي في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليعلن عن تقدم الأهلي بالنتيجة.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات الكرة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن تألق حارس مودرن سبورت مصطفى مخلوف حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 85 استطاع مصطفى شوبير التصدي لركلة جزاء ببراعة شديدة سددها على فتحي لاعب مودرن سبورت ليمنع هدف التعادل في الوقت القاتل.

الأهلي يرفع رصيده إلى 20 نقطة

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

في المقابل، تجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة في المركز الخامس، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى 3 هزائم.

ويمنح الانتصار الأهلي دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولات المحلية، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وملاحقة المتصدر في جدول الترتيب.

فوز بيراميدز

وواصل فريق بيراميدز عروضه القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي بتغلبه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ونجح الفريق السماوي في حصد ثلاث نقاط جديدة، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، موسعًا الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

محمود صابر يمنح بيراميدز التقدم

بدأ بيراميدز المباراة بقوة، ونجح محمود صابر في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك وادي دجلة، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية مبكرًا.

أحمد عابدين يعيد وادي دجلة للمباراة

لم يستسلم وادي دجلة بعد التأخر في النتيجة، ونجح أحمد عابدين في إدراك التعادل بالدقيقة 38، بعدما استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسه إلى شباك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مصطفى زيكو يحسم المواجهة لصالح بيراميدز

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز محاولاته لاستعادة التقدم، حتى نجح مصطفى زيكو في تسجيل الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية مميزة داخل منطقة جزاء وادي دجلة، وأسكن الكرة الشباك، ليمنح فريقه هدف الفوز ويحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، يواصل بيراميدز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري الممتاز، معززًا صدارته للمسابقة، ومؤكدًا رغبته في مواصلة المنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام المقاولون العرب، يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة القادمة

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش ببرج العرب، وسط تطلعات من الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط في مشوارهما بالبطولة.

طموحات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

يدخل بيراميدز المواجهة المقبلة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على وادي دجلة واستمراره في صدارة الدوري المصري الممتاز، ويأمل في ترجمة هذه الحالة الإيجابية إلى نتيجة قوية أمام سموحة.

في المقابل، يتطلع سموحة إلى تقديم أداء مميز والخروج بنتيجة إيجابية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة على لقب كأس عاصمة مصر.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي و بيراميدز

1. بيراميدز: 24 نقطة من 8 مباريات.

2. الأهلي: 20 نقطة من 8 مباريات.

3. الزمالك:19 نقطة من 8 مباريات.

4. سيراميكا كليوباترا: 15 نقطة من 7 مباريات.

5. مودرن سبورت: 13 نقطة من 8 مباريات.

6. الاتحاد السكندري: 13 نقطة من 7 مباريات.

7. المقاولون العرب: 11 نقطة من 8 مباريات.

8. البنك الأهلي: 11 نقطة من 8 مباريات.

9. زد:11 نقطة من 7 مباريات.

10. سموحة: 10 نقاط من 7 مباريات.

11. المصري: 9 نقاط من 8 مباريات.

12. القناة: 8 نقاط من 7 مباريات.

13. بتروجت: 8 نقاط من 7 مباريات.

14. وادي دجلة:7 نقاط من 8 مباريات.

15. طلائع الجيش: 7 نقاط من 7 مباريات.

16. بترول أسيوط: 5 نقاط من 7 مباريات.

17. إنبي: 4 نقاط من 7 مباريات.

18. أبو قير للأسمدة: 4 نقاط من 7 مباريات.

19. غزل المحلة: 4 نقاط من 7 مباريات.

20. الجونة: نقطتان من 7 مباريات.