حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة، عن تمسك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بموقفه الرافض للسفر إلى تركيا ضمن وفد من اتحاد الكرة، لعقد جلسة مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ترابزون سبور التركي، بهدف احتواء الخلاف الأخير بينهما.

موقف حسام حسن من السفر لمصالحة محمد صلاح

وأكد المصدر أن هناك تحركات داخل اتحاد الكرة لإقناع حسام حسن بالانضمام إلى جولة أوروبية لمتابعة اللاعبين المحترفين، على أن تتضمن الجولة محاولة لتقريب وجهات النظر بين المدير الفني ومحمد صلاح، وإنهاء الأزمة التي ألقت بظلالها على العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى عزام، عضو مجلس الإدارة، يقودان محاولات لإقناع حسام حسن بإنهاء الخلاف مع قائد المنتخب، وفتح صفحة جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم استقرار المنتخب الوطني قبل الاستحقاقات القادمة.

وتعود جذور الأزمة، وفقًا للمعلومات المتداولة، إلى الخلاف حول بعض القرارات الفنية خلال معسكر المنتخب في سبتمبر وأكتوبر 2026، وعلى رأسها استبدال محمد صلاح مبكرًا في عدد من المباريات، من بينها مواجهة أنجولا، وهو ما أثار حالة من الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين قائد المنتخب والجهاز الفني.

كما ارتبطت الأزمة بموقف صلاح من المشاركة في مباراة جنوب السودان، في ظل مخاوف تتعلق بخوض اللقاء على أرضية من الترتان، إلى جانب الاعتراض على بعض القرارات الفنية للمدير الفني.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن لا يزال متمسكًا برفض السفر إلى تركيا حتى الآن، رغم محاولات مسؤولي اتحاد الكرة لإقناعه بالموافقة على المبادرة، في خطوة تستهدف احتواء الموقف والحفاظ على استقرار المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.