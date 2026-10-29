قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب
القبض على المتهمين باستغلال 15 طفلاً فى أعمال التسوّل بالقاهرة
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان بقرية القصر في نجع حمادي

الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان بقرية القصر في نجع حمادي
الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان بقرية القصر في نجع حمادي
إيمان طلعت

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الخميس، في مراسم الصُّلح وإنهاء الخصومة الثأريَّة بين عائلتَي: (الدواويد)، و(السمان) في قرية (القصر) التابعة لمركز (نجع حمادي) بمحافظة قنا.

جاء ذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة د. عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة بالأزهر، وبالتنسيق مع فضيلة الشيخ محمد الطيِّب والأجاويد، في إطار جهود الأزهر لإنهاء الخصومات الثأريَّة، وحفظ الدماء، وإرساء قِيَم العفو والتسامح والإصلاح بين الناس.  

الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان

وشَهِدَت مراسم الصُّلح حضور الشيخ خليفة محمد شلبي، عضو اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة، والشيخ محمد ربيع السعدي، عضو اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة والمدير العام لمنطقة وعظ الأقصر، والأنبا ميخائيل، راعي كنيسة (قصر الصياد)، والشيخ أحمد عبد الجوَّاد، عضو لجنتَي (الفتوى) و(المصالحات) بقنا، ولفيف مِنَ القيادات الأمنيَّة والتنفيذيَّة والشعبيَّة، وأعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب بمدينة (نجع حمادي)، وعدد من وعَّاظ منطقة وعظ قنا.

ويأتي هذا الصُّلح في إطار جهود اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة بالأزهر الشريف، الرامية إلى إنهاء النزاعات الثأريَّة، والحفاظ على الأرواح وصيانة الدماء، وترسيخ ثقافة العفو والتسامح؛ بما يُسهِم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، والحيلولة دون استمرار دوائر العنف والثأر.

وتجسِّد المصالحة قِيَم العفو والصفح والإصلاح بين الناس التي حثَّت عليها الشريعة الإسلاميَّة، ودعت إلى إعلاء مصلحة المجتمع، وتغليب صوت العقل والحكمة، وإصلاح ذات البَين؛ بما يعزِّز روابط الأخوَّة والتراحم، وينشر السكينة بين أفراد المجتمع.

الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان بقرية القصر في نجع حمادي الأزهر الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

الحصاد الأخير".

الحصاد الأخير.. حملة إنسانية من مؤسسة "القلب الكبير" بالشارقة لإحياء بساتين الزيتون في غزة

نبيه بري

نبيه بري يحذر من إنهاء مهمة اليونيفيل قبل تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

نمو الائتمان في الكويت

تقرير: تسارع نمو الائتمان في الكويت خلال الربع الثالث من العام مع تحسن الإقراض للأعمال والأسر

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد