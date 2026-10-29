أجندة أخبار الجمعة 30 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة في جميع المساجد بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية"، وتتناول مخاطر الإدمان الرقمي على العقل والصحة النفسية والجسدية، وأهمية حفظ الوقت والمال، ودور الأسرة في حماية الأبناء من الاستقطاب الرقمي والعزلة الاجتماعية، وتدعو إلى بناء ثقافة رقمية رشيدة تقوم على الوعي والوسطية والاعتدال.

دورات تثقيفية أونلاين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

تستمر الدورات التثقيفية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية عبر منصاتها الإلكترونية فقط، وتشمل الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتخطيط الاستراتيجي القومي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وصُنّاع القرار، ومدة كل دورة أسبوعان.

مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

تشهد الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم ثلاث مباريات؛ يلتقي بترول أسيوط مع الجونة في الخامسة مساءً، ثم يلتقي القناة مع الشرقية إنبي، والاتحاد السكندري مع طلائع الجيش، في الثامنة مساءً.

ختام مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية

تحتضن دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير حفل ختام الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تحمل اسم الراحل هاني شاكر، ويتضمن تسليم جوائز المسابقتين المصاحبتين للمهرجان وعرض فيلم تسجيلي عن فريد الأطرش، ويختتم الحفل مدحت صالح بمصاحبة عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويقدم باقة من أشهر أغانيه ومختارات من روائع الطرب العربي، وذلك في الثامنة مساءً.

حفل "اخترنا لك" في مهرجان الفسطاط

يستضيف مسرح مهرجان الفسطاط بمنطقة تلال الفسطاط، ضمن الدورة الثانية للمهرجان، حفل "اخترنا لك" الذي يجمع محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، وتستعيد خلاله الأربعة عددًا من أغاني التسعينيات التي ارتبطت بذاكرة جيل كامل.

أمسية للإنشاد الصوفي بقبة الغوري

ينظم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية للإنشاد الديني تحييها فرقة "الحضرة المصرية"، وتقدم خلالها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، وذلك في السابعة والنصف مساءً.

عرض الأراجوز وخيال الظل في بيت السحيمي

يقدم مركز الإبداع الفني في بيت السحيمي عرض الأراجوز وخيال الظل لفرقة "ومضة"، في إطار جهود صندوق التنمية الثقافية للحفاظ على الفنون الشعبية والتراث المصري، وذلك في الثامنة مساءً.

عرض الفيلم المكسيكي “Rómpete la madre” في معهد ثربانتس

يعرض المعهد الثقافي الإسباني "ثربانتس" بالدقي الفيلم الوثائقي المكسيكي “Rómpete la madre”، من إخراج دانييلا أوريزا وسيرخيو سانشيز سواريز، ضمن الدورة الرابعة عشرة من أيام السينما الإيبيرو-أمريكية، وذلك في السادسة والنصف مساءً.

سهرة من الزمن الجميل مع محمد سامي في نوار للفنون والثقافة

يستضيف نوار للفنون والثقافة الفنان محمد سامي وفرقته الموسيقية في سهرة طربية من الزمن الجميل، يقدم خلالها مجموعة من الألحان الخالدة ومنوعات من روائع الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في الثامنة والنصف مساءً.

حكي قصة "عمر وثريا" مع هبة سالم في ديوان المعادي

يستضيف ديوان المعادي فعالية حكي قصة "عمر وثريا" مع هبة سالم، وذلك في الحادية عشرة صباحًا.

ريم بسيوني في لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة العامة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة الكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسيوني في لقاء أدبي وثقافي مفتوح للحديث عن تجربتها الإبداعية ومسيرتها في عالم الأدب واللغة، ويعقبه حفل توقيع لأعمالها، وذلك في الخامسة والنصف مساءً.

ماستر كلاس للممثلة منى بلغالي ضمن مهرجان "جسد"

يقدم المهرجان الدولي للمخرجات المسرحيات "جسد" (JASSAD) ماستر كلاس للممثلة والأستاذة الباحثة المغربية منى بلغالي، يتناول تجربتها الإبداعية كممثلة، والتربوية كأستاذة مكونة، والأكاديمية كباحثة في موضوع المرأة والمسرح المغربي.

مسرحية "ديالي" المغربية ضمن مهرجان "جسد"

يقدم المهرجان الدولي للمخرجات المسرحيات "جسد" (JASSAD) العرض المسرحي المغربي "ديالي"، من إخراج نعيمة زيطان وبطولة فريدة البوعزاوي وأمال بن حدو، وهو عمل ينصت إلى ما تقوله النساء ويستعيد الجسد صوته، عبر دراماتورجيا تقوم على تفكيك الشهادات وإعادة تركيبها في نسيج مسرحي حي، لتتحول التجارب الفردية إلى صوت جماعي.

حفل ختام مهرجان "جسد" في قاعة باحنيني بالرباط

تحتضن قاعة باحنيني بالرباط حفل ختام الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للنساء المخرجات "جسد"، الذي اختار أن يكون المسرح جسرًا بين القارات والثقافات والديانات، وفضاءً للحوار والإنصات وطرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالإنسان والإبداع، ويبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً.

حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في مسرح السامر

يستضيف مسرح السامر حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة "صاحبة السعادة إسعاد يونس"، ويتضمن إعلان الجوائز وحفلًا غنائيًا للمطربة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية، ويقدمه الفنانة ريم الفيصل من البحرين والفنان هاني عبدالناصر من مصر، وإخراج عمرو حسان، وذلك في السادسة مساءً.

عرض «عرض مسروق» على مسرح طيبة الكبير

يقدم مسرح طيبة الكبير عرض «عرض مسروق»، من إخراج محمد علام، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في الثامنة مساءً.

عرض «المقبرة» على مسرح الفردوس

يقدم مسرح الفردوس عرض «المقبرة»، من إخراج منار شملول، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في العاشرة مساءً.

عرض «بداخلك تري النور» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

يقدم مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عرض «بداخلك تري النور»، من إخراج زياد هاني، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في الثامنة مساءً.

عرض «أسطورة من زمن بعيد» على مسرح نهاد صليحة

يقدم مسرح نهاد صليحة عرض «أسطورة من زمن بعيد»، من إخراج عمر صالح، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في العاشرة مساءً.

عرض «مطر صيف» على مسرح النهاريقدم مسرح النهار عرض «مطر صيف»، من إخراج عمرو بونو، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في السادسة مساءً.

عرض «كسور» على مسرح طيبة 2

يقدم مسرح طيبة 2 عرض «كسور»، من إخراج أدهم فيتو، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في السادسة مساءً.

مسرحية "خيال مريض" في تياترو أركان

يستضيف تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد العرض المسرحي "خيال مريض"، وهو عمل كوميدي سيكولوجي من تأليف وإخراج محمد محمدي، وبطولة هشام ماجد وهنادي مهنا ومحمد عبد الرحمن، ويبدأ العرض في الثامنة مساءً.

مسرحية "حاجة تخوف" في مركز الإبداع الفني

يقدم مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي "حاجة تخوف"، من إخراج خالد جلال وبمشاركة خريجي "ستوديو الممثل"، في تجربة تتيح للمواهب الشابة التعبير عن طاقاتها الفنية أمام الجمهور، وذلك في السابعة مساءً.

العرض المسرحي “Record” في ساحة روابط للفنون

تستضيف ساحة روابط للفنون بوسط القاهرة العرض المسرحي “Record”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي كاف"، الذي يجمع تجارب فنية من مصر ودول مختلفة ويستكشف أشكالًا معاصرة للأداء المسرحي.

مسرحية “The Glass Menagerie” في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يقدم قسم الفنون بالجامعة الأمريكية العرض المسرحي “The Glass Menagerie” للكاتب الأمريكي تينيسي ويليامز، من إخراج نرمين سعيد، على مسرح جيرهارت بحرم الجامعة في القاهرة الجديدة، وذلك في السابعة مساءً.

مسرحية "التياترو" في مسرح السلام

تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي "التياترو" على قاعة المسرح الكبير بمسرح السلام في شارع القصر العيني، وهو عمل كوميدي غنائي استعراضي من تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة أمير صلاح الدين وهند عبد الحليم وأحمد السلكاوي ومحمد حسني ومحمد الدمراوي، وذلك في الثامنة مساءً.

الموسم الخامس من مسرحية "كفر سعده" في مسرح الحياة

يقدم مسرح الحياة بوسط القاهرة، في الشارع الفرنساوي بجوار كنيسة السيدة الكراميل وأمام محطة مترو ماسبيرو، الموسم الخامس من العرض المسرحي "كفر سعده"، وهو ملحمة صعيدية تجمع بين الكوميديا والدراما وتناقش عددًا من المشكلات الاجتماعية، من تأليف معتز فراج وإخراج محمد أشرف، ويبدأ العرض في السابعة مساءً.

«غرام في الكرنك» على مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تقديم العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك» على مسرح البالون بالعجوزة، في التاسعة مساءً، ويقدم تجربة فنية تجمع الاستعراض والموسيقى والتراث المصري، مستوحاة من فيلم «غرام في الكرنك» إنتاج 1967.

معرض "كايرو فيجن 2026" في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

يستضيف مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في صالة 5 بجوار استاد القاهرة، معرض "كايرو فيجن 2026" لسوق البصريات، الذي يجمع الشركات والتجار والأخصائيين والعاملين في المجال لاستعراض اتجاهات السوق وأحدث المعروض، والدخول مقتصر على العاملين بمجال البصريات.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض "النزول إلى النهر" في جاليري أزاد

يستضيف جاليري أزاد في الشيخ زايد، معرض "النزول إلى النهر" للفنان محمد عبلة، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس تجربته التشكيلية ورؤيته للطبيعة والإنسان والذاكرة البصرية.

معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

تواصل جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض الكتاب بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، يوميا من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، برعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة، والمهندس هيثم يونس رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة فريدة محمد علي عميدة الكلية.

معرض "الجامع الطولوني" في بيت طولون

يواصل بيت طولون استقبال المعرض الفوتوغرافي "الجامع الطولوني" للفنان أيمن خوري (مصر/فرنسا)، ضمن برنامج الفنون البصرية في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف". يقدم المعرض رؤية فوتوغرافية لجامع أحمد بن طولون تجمع بين العمارة والبعد الروحي للمكان، ويفتح أبوابه للجمهور من السادسة إلى العاشرة مساءً.

معرض الكوميكس "كلما عبرنا" في عمارة شوربجي

يواصل معرض الكوميكس "كلما عبرنا" (مصر/إسبانيا) استقبال الجمهور في عمارة شوربجي من السادسة إلى العاشرة مساءً، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف". يروي الفنانون من خلال القصص المصورة حكايات تستكشف معاني الحدود، وتطرح رؤى حول الهوية والانتماء والمسافات بين الأفراد والثقافات.

معرض "ثرثرة" بمركز محمود مختار الثقافي

يواصل معرض "ثرثرة" لمجموعة اللقطة الواحدة بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي فعالياته بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويضم نحو 90 عملا لـ 42 فنانا في الرسم والتصوير.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض «مشاهد شعبية» في جاليري دروب

يستمر في جاليري دروب بالزمالك معرض «مشاهد شعبية» للفنان روماني سمير، ويقدم مجموعة من الأعمال المنفذة بفن الفسيفساء، مستلهمًا المشاهد الشعبية والتفاصيل اليومية في البيئة المصرية.

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

معرض «الحِرف حين تعاد رؤيتها» في بيت السحيمي

يتواصل في بيت السحيمي بالقاهرة التاريخية معرض «الحِرف حين تعاد رؤيتها»، الذي تنظمه مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، ويجمع بين فنانين ومصممين معاصرين وكبار الحرفيين المصريين في أعمال تعاونية جديدة تعيد تقديم الحرف التقليدية، مثل النجارة والنحت على الحجر ونفخ الزجاج والنسيج والتطريز والخيامية، بوصفها ممارسات إبداعية حية ترتبط بالاقتصاد الإبداعي المعاصر.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.