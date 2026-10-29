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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

63 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لدعم إنتاج الطاقة الشمسية بقنا

لدعم إنتاج الطاقة الشمسية بقنا
لدعم إنتاج الطاقة الشمسية بقنا
أ ش أ

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 63 مليون دولار (ما يعادل 54.7 مليون يورو) لشركة دندرة للطاقة الشمسية، دعمًا لجهود مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وخفض الانبعاثات الناتجة عن القطاع الصناعي.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس؛ سيدعم التمويل تطوير شركة دندرة للطاقة الشمسية لإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات.

وستُدمج المحطة مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 100 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي وذلك لتوفير كهرباء متجددة وموثوقة لشركة مصر للألومنيوم، إحدى أكبر الشركات الصناعية في البلاد.

وتم تطوير المشروع في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "نوفي" المصري، وهو برنامج يربط بين المياه والغذاء والطاقة، كما يشارك في تمويله كل من بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي.

ومن المتوقع أن تنتج المحطة نحو 1.47 تيراوات/ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا، بما يوفر الكهرباء لأكثر من 300 ألف أسرة، ويحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 732 ألف طن سنويًا.

وسيتيح نظام تخزين الطاقة بالبطاريات استخدام الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية خلال النهار لتلبية الطلب في فترات الذروة، مما يعزز استقرار الشبكة ويحد من الاعتماد على التوليد المعتمد على الوقود الأحفوري.

وتشمل الحزمة المقدمة تمويلًا ميسرًا بقيمة 10 ملايين دولار من صناديق الاستثمار في المناخ، و7 ملايين دولار من كندا، من خلال الشراكة عالية الأثر من أجل العمل المناخي التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (HIPCA).

والجهات المانحة للشراكة عالية الأثر من أجل العمل المناخي (HIPCA) هي النمسا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، و جمهوريةكوريا، وإسبانيا، وسويسرا، وصندوق التعاون والتنمية الدولي لتايوان (TaiwanICDF)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم توريد إنتاج المحطة من الكهرباء إلى شركة مصر للألومنيوم بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عامًا، على أن تُنقل الكهرباء عبر شبكة النقل الوطنية في مصر.

وقال هاري بويد كاربنتر المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن توسيع القدرة على توليد الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وسيظهر هذا المشروع كيف يمكن للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات أن يتكاملا لتوفير كهرباء أنظف وأكثر موثوقية، مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ونفخر بالعمل مع شركائنا والجهات المانحة للمساعدة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة".

وطوّرت شركة سكاتك، المتخصصة في الطاقة المتجددة، المشروع الذي يشمل المحطة ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يعزز أمن الطاقة في مصر، ويوسع القدرة على توليد الطاقة المتجددة، ويساعد على دمج مزيد من الكهرباء النظيفة في الشبكة الوطنية.

ويشمل الاستثمار أيضًا عنصرًا لتنمية المهارات في محافظة قنا، حيث سيوفر برنامجا تدريبيا معتمد على المستوى الوطني مهارات خضراء ورقمية لما لا يقل عن 100 مشارك، ومن المتوقع أن تشكّل النساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المتدربين.

كما ستوفر شركة سكاتك ما يصل إلى خمس فرص تدريب داخلي سنويًا لخريجي البرنامج.

وقال تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" (Scatec): "يأتي مشروع ’دندرة‘ استكمالاً لما حققته ’سكاتك‘ مؤخراً من خلال مشروع ’أوبيليسك‘، حيث نعمل الآن على توفير الطاقة المتجددة مباشرةً للقطاع الصناعي في مصر على نطاق واسع."

وتابع "إن دعم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) يعكس قوة المشروع وسجل إنجازاتنا في مصر، ونحن فخورون بتنفيذ مشروع بارز آخر في بلد أصبح يمثل أحد أهم أسواقنا، كما نعتز بالثقة التي توليها مؤسسات التمويل التنموي الدولية الرائدة لشركة ’سكاتك‘ كشريك لها".

ومنذ بدء عملياته في مصر في عام 2012 استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 13.8 مليار يورو، دعمًا لتنمية القطاع الخاص، والتمويل الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، والشمول الاقتصادي.

البنك الأوروبي الإعمار والتنمية

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