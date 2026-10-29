ناقد رياضي: شوبير كلمة السر في فوز الأهلي على مودرن سبورت

انتقد الناقد الرياضي عصام شلتوت المستوى الفني للنادي الأهلي خلال مواجهته أمام مودرن سبورت، رغم نجاح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي

وكتب عصام شلتوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لولا ستر ربنا وتألق شوبير لكان الأهلي لم يفز اليوم.. عموتة فقير فنيًا»، في إشارة إلى الدور الذي لعبه حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير في الحفاظ على تقدم فريقه وحصد النقاط الثلاث.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن تتعقد الأمور على الفريق الأحمر في الدقائق الأخيرة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 85، تصدى لها مصطفى شوبير بنجاح، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمن انتصاره في المباراة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويمنح الانتصار الفريق الأحمر دفعة معنوية مهمة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب، رغم الانتقادات التي طالت الأداء الفني للفريق خلال مواجهة مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.