قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
ساعات تفصلنا عن التوقيت الشتوي.. أهمية تغيير الساعة والفوائد الاقتصادية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
اللجنة المصرية بغزة: مصر تكسر شبح المجاعة في غزة بقوافل الدقيق وتشغيل المخابز
مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحكام الدستور، التي تحدد مدة الرئاسة بفترتين، يرسخ مبدأ احترام الدستور، ويؤكد أن اختيار من يتولى حكم البلاد مسؤولية تقع على عاتق الشعب المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  الرئيس السيسي أعلن أن عام 2030 يمثل نهاية مدته الرئاسية، مشددًا على أهمية إعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع  احترام الدستور يمثل مبدأً أساسيًا في بناء الدولة، مؤكدًا أن تداول السلطة يعكس قوة المؤسسات واستقرار النظام السياسي.

حق اختيار من يحكم البلاد يعود إلى الشعب المصري

وشدد على أن حق اختيار من يحكم البلاد يعود إلى الشعب المصري، ولا يجوز لأي مؤسسة أن تحل محل الشعب في ممارسة هذا الحق.

مصطفى بكري الرئيس السيسي الدستور الشعب الرئاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد