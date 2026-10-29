مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحكام الدستور، التي تحدد مدة الرئاسة بفترتين، يرسخ مبدأ احترام الدستور، ويؤكد أن اختيار من يتولى حكم البلاد مسؤولية تقع على عاتق الشعب المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أعلن أن عام 2030 يمثل نهاية مدته الرئاسية، مشددًا على أهمية إعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع احترام الدستور يمثل مبدأً أساسيًا في بناء الدولة، مؤكدًا أن تداول السلطة يعكس قوة المؤسسات واستقرار النظام السياسي.

حق اختيار من يحكم البلاد يعود إلى الشعب المصري

وشدد على أن حق اختيار من يحكم البلاد يعود إلى الشعب المصري، ولا يجوز لأي مؤسسة أن تحل محل الشعب في ممارسة هذا الحق.