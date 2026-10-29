مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس القادم يجب أن يمتلك القدرة على إدارة مؤسسات الدولة، والاستماع إلى المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أهمية خضوع رئيس الجمهورية للمحاسبة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلّم البلاد في ظروف صعبة، معلقا “الوضع مكانش ريفيرا الشرق فمصر كانت تعاني من أزمات وتحديات متعددة، والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها"

مواجهة التحديات

وتابع أن الرئيس السيسي تحمّل مسؤولية قيادة البلاد، مشيرًا إلى أن دوره لم يقتصر على أحداث 3 يوليو وإنهاء حكم الإخوان، بل امتد إلى مواجهة التحديات التي واجهت الدولة المصرية.