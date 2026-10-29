بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن موسكو لا تريد الحرب مع أوروبا لكنها مستعدة لها.وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب القمة الروسية - الأفريقية: "بادئ ذي بدء، نحن مستعدون، لكننا لا نريد أي حرب مع أوروبا".

وأضاف أن المحادثة الهاتفية مع زعيمي فنلندا والنرويج يوم الثلاثاء الماضي جرت بمبادرة منهما، وتم خلالها طرح عدد من القضايا.

بوتين: روسيا جاهزة للحرب مع أوروبا

وأكد بوتين أنه "إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، فمن المستبعد أن يتمكنوا من تحقيق ذلك بحلول عام 2030".

وقال بوتين خلال تصريحات مشتركة لوسائل الإعلام مع رئيس بوروندي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إيفاريست ندايشيميي عقب القمة: "كثيرون لا يتحدثون إلا عن الاستعداد للحرب بحلول عام 2030. هل هذا صحيح أم لا؟ أولاً، نحن مستعدون، لكننا لا نريد أي حرب مع أوروبا".

وتابع: "أما هم، فإذا كان هناك من يريد ذلك، فليستعدوا، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق هدفهم المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن المستبعد أن يكون ذلك ممكناً بحلول عام 2030. وإذا وصلت الأمور إلى حد بعيد للغاية، فلن يكون هناك منتصرون على الإطلاق. فليتذكر الجميع ذلك".

وعقدت القمة الروسية الأفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي في العاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر، وأدلى بوتين وندايشيميي بتصريحات مشتركة عقب اختتامها.