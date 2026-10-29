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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

النائب محمود عبادة زيدان
النائب محمود عبادة زيدان
حسن رضوان

خيمت حالة من الحزن عقب وفاة الشاب عمر، نجل النائب محمود عبادة زيدان عضو مجلس النواب، في مصاب أليم للأسرة، وسط تقديم التعازي وصادق المواساة للنائب وأفراد أسرته، والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

تشييع الجثمان عقب صلاة العصر بكفر الدوار

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد غدًا الجمعة 30 أكتوبر، عقب صلاة العصر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على أن يُقام العزاء في السرادق المخصص لذلك بمنطقة أول العكريشة.

دعوات للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان

وتقدم عدد من المعزين بخالص العزاء وصادق المواساة إلى النائب محمود عبادة زيدان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد نجله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

مجلس النواب وفاة الشاب عمر النائب محمود عبادة زيدان

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