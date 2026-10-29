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تويوتا تقدم كراون سيجنيا GT-S الاختبارية الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تقدم كراون سيجنيا GT-S الاختبارية الجديدة

تويوتا كراون سيجنيا GT-S
تويوتا كراون سيجنيا GT-S

تقدم تويوتا كراون سيجنيا GT-S الاختبارية تصورًا مختلفًا للسيارة متعددة الاستخدامات، من خلال تعديلات تستهدف تغيير مظهرها وطريقة تجهيزها، مع الاحتفاظ بالأساس الذي تقوم عليه النسخة القياسية. 

ويعتمد المشروع على تويوتا كراون سيجنيا موديل 2026، لكنه يبتعد عن إعداداتها المعتادة عبر مجموعة من التغييرات الخارجية والميكانيكية التي تمنحها هيئة أكثر انخفاضًا واتساعًا. 

تصميم تويوتا كراون سيجنيا GT-S 

حصلت السيارة تويوتا كراون سيجنيا GT-S على تعديلات واضحة في هيكلها الخارجي، تشمل رفارف أعرض تمنحها مظهرًا أكثر قوة، إلى جانب تغييرات في محيط المصابيح الأمامية، بما يتناسب مع المظهر الجديد الذي تسعى تويوتا إلى تقديمه من خلال هذا المشروع، كما اختير طلاء معدني رمادي داكن لإظهار خطوط الهيكل والتفاصيل المعدلة، مع الحفاظ على الملامح الرئيسية التي تميز كراون سيجنيا.

تويوتا كراون سيجنيا GT-S 

ويمثل نظام التعليق أحد أبرز محاور التطوير في كراون سيجنيا GT-S، إذ جرى تزويدها بنظام ديناميكي جديد مخصص من MCS، ساهم في خفض ارتفاعها بنحو 130 مم مقارنة بالسيارة القياسية، ويغير هذا التعديل وقفة السيارة على الطريق بصورة واضحة، كما يمنحها مظهرًا أقرب إلى السيارات الرياضية المنخفضة. 

تعديلات تويوتا كراون سيجنيا GT-S

واعتمدت تويوتا في هذه النسخة على عجلات من HRE بقياس 21 بوصة، مع إطارات يبلغ عرضها 295 مم، ويتناسب هذا التعديل مع الرفارف العريضة التي أضيفت إلى الهيكل، كما يستهدف استخدام الإطارات الأكبر زيادة مساحة التلامس مع سطح الطريق، إذ تشير بيانات المشروع إلى ارتفاع هذه المساحة بنحو 20% مقارنة بالنسخة القياسية. 

تويوتا كراون سيجنيا GT-S 

شملت التعديلات منظومة الكبح، حيث استعان المشروع بملاقط مكابح مأخوذة من لكزس RX 500h F SPORT بعد تكييفها لتناسب السيارة، ويأتي هذا التغيير متوافقًا مع التعديلات التي طالت نظام التعليق والعجلات، كما حصلت كراون سيجنيا GT-S على نظام عادم مخصص ينتهي بمخرجين مزدوجين.

تويوتا كراون سيجنيا GT-S 

منظومة هجينة بقوة 240 حصانًا 

تعتمد السيارة على منظومة هجينة تتكون من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، إلى جانب المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية تبلغ نحو 240 حصانًا في النسخة القياسية، مع نظام دفع كلي، وناقل سرعات أوتوماتيكي.

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