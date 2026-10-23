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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا سوبرا 2026 بقوة تقارب 400 حصانًا.. تسارع مذهل

تويوتا سوبرا 2026
تويوتا سوبرا 2026
صبري طلبه

تواصل تويوتا سوبرا حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية بفضل تصميمها الرياضي ومنظومة الدفع التي تركز على القوة والاستجابة السريعة. 

وتعد السيارة واحدة من أبرز الطرازات الرياضية التي ارتبط اسمها بتاريخ العلامة اليابانية، حيث ظهرت سوبرا للمرة الأولى عام 1978، عندما قدمتها تويوتا بوصفها امتدادا رياضيا لطراز سيليكا، قبل أن تتطور عبر أجيال جديدة ومتعاقبة.

تويوتا سوبرا 2026

تصميم تويوتا سوبرا 2026

تعتمد تويوتا سوبرا 2026 على هيكل كوبيه مدمج بملامح رياضية واضحة، إذ يبلغ طول السيارة 4379 ملليمترا، بينما يصل عرضها إلى 1854 ملليمترا، ويبلغ ارتفاعها 1299 ملليمترا، وتأتي قاعدة العجلات بطول 2470 ملليمترا.

ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1500 كيلوجرام، وتضم التجهيزات مصابيح أمامية بتقنية  LED تتسم بالشراسة، مع لمسات انسيابية تعزز من الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب عجلات من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

تويوتا سوبرا 2026

محرك تويوتا سوبرا 2026

تعتمد سوبرا على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لترات، وتصل قوة المحرك إلى 382 حصانا، فيما يبلغ عزم الدوران 500 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو اوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات حسب الفئة، مع نظام دفع خلفي ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

تويوتا سوبرا 2026

تسارع تويوتا سوبرا 2026

تظهر قدرات تويوتا سوبرا بوضوح في أرقام الأداء، إذ يمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة خلال 3.9 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 249 كيلومترا في الساعة.

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