أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 2026 في السوق السعودي

تنتمي تويوتا راف 4 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودي بعدد من الفئات التي تختلف فيما بينها من حيث منظومة الحركة ونظام الدفع والتجهيزات.

أبعاد تويوتا راف 4 2026

تأتي السيارة تويوتا راف 4 2026 بطول يبلغ 4,600 مم، وعرض يصل إلى 1,855 مم، فيما يبلغ ارتفاعها 1,695 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 749 لترًا.

تويوتا راف 4 2026

محركات تويوتا راف 4 2026

تعتمد الفئات الأساسية من تويوتا راف 4 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 170 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 203 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT.

وتضم تشكيلة راف 4 فئات هجينة تعتمد على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، ضمن منظومة تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي، وتصل القوة الإجمالية إلى 230 حصانًا في نسخة الدفع الأمامي.

تويوتا راف 4 2026

ويصل عزم الدوران الإجمالي يبلغ 221 نيوتن متر، أما النسخة الهجينة المزودة بالدفع الرباعي، فتبلغ قوتها الإجمالية 239 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 221 نيوتن متر.

تجهيزات تويوتا راف 4 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية، من بينها شاشة للترفيه والمعلومات بقياس 10.5 بوصة تدعم آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

تويوتا راف 4 2026

كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف، ونظام صوتي يتكون من ست سماعات، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في الصف الخلفي، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية والأمان.

أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السوق السعودي من 102,350 ريالًا لفئة LE، وترتفع إلى 125,005 ريالات لفئة XLE، وتأتي فئة XLE HEV الهجينة بسعر 134,550 ريالًا، بينما يبلغ سعر XSE نحو 157,665 ريالًا، وتصل الأسعار إلى 161,230 ريالًا لفئة LTD.