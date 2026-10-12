قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيتين إيرانيتين.. وتستدعي سفير طهران احتجاجًا على أنشطة عدائية
تسبب فى إصابة سيدة.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنوفية
وزير الخارجية يؤكد أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بعد مقتل سائقين مصريين بالخرطوم| أحمد موسى يحذر من مخطط لإشعال أزمة مع السودان
إسرائيل تمنع طائرة شحن إثيوبية من دخول أجوائها.. اعرف السبب
وزير الخارجية يطالب بمعرفة ملابسات قيام هولندا بالقبض على مصري وسرعة الإفراج عنه
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الهولندي الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي
14 واقعة اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون خلال يوم واحد في أربع محافظات
صندوق النقد: ارتفاع الإنفاق الدفاعي يفاقم ضغوط التضخم بعد صدمة الطاقة
رئيس الوزراء البريطاني: إرسال دفاعات جوية وطائرة فوياجر للسعودية أنجزت 14 مهمة عملياتية
مقتل شخص وإصابة 20 في انفجار بـ الجليل الأعلى عند الحدود الإسرائيلية مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 2026 في السوق السعودي

تويوتا راف 4 2026
تويوتا راف 4 2026
صبري طلبه

تنتمي تويوتا راف 4 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودي بعدد من الفئات التي تختلف فيما بينها من حيث منظومة الحركة ونظام الدفع والتجهيزات. 

أبعاد تويوتا راف 4 2026 

تأتي السيارة تويوتا راف 4 2026 بطول يبلغ 4,600 مم، وعرض يصل إلى 1,855 مم، فيما يبلغ ارتفاعها 1,695 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 749 لترًا.

تويوتا راف 4 2026 

محركات تويوتا راف 4 2026   

تعتمد الفئات الأساسية من تويوتا راف 4 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 170 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 203 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT.

وتضم تشكيلة راف 4 فئات هجينة تعتمد على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، ضمن منظومة تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي، وتصل القوة الإجمالية إلى 230 حصانًا في نسخة الدفع الأمامي.

تويوتا راف 4 2026 

ويصل عزم الدوران الإجمالي يبلغ 221 نيوتن متر، أما النسخة الهجينة المزودة بالدفع الرباعي، فتبلغ قوتها الإجمالية 239 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 221 نيوتن متر.

تجهيزات تويوتا راف 4 2026   

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية، من بينها شاشة للترفيه والمعلومات بقياس 10.5 بوصة تدعم آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة. 

تويوتا راف 4 2026 

كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف، ونظام صوتي يتكون من ست سماعات، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في الصف الخلفي، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية والأمان.

أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السوق السعودي من 102,350 ريالًا لفئة LE، وترتفع إلى 125,005 ريالات لفئة XLE، وتأتي فئة XLE HEV الهجينة بسعر 134,550 ريالًا، بينما يبلغ سعر XSE نحو 157,665 ريالًا، وتصل الأسعار إلى 161,230 ريالًا لفئة LTD.

تويوتا راف 4 تويوتا راف 4 تويوتا راف 4 موديل 2026 أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

النودلز

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد