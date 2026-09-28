تواصل تويوتا كامري 2026 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة سيارات السيدان، مع طرحها بعدة فئات وتجهيزات متنوعة، وتجمع السيارة بين التقنيات الجهينة أو قدرات المحرك التقليدي بحسب الفئة، إلى جانب باقة من التجهيزات.

محرك تويوتا كامري 2026

تعتمد إحدى نسخ كامري 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع FWD، وتصل قوة هذه المنظومة إلى 201 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 240 نيوتن متر.

تويوتا كامري 2026

تويوتا كامري 2026 والمنظومة الهجينة

تتوفر كامري 2026 بمنظومة هجينة HEV تعتمد أيضًا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، لكن هذه النسخة تستعين بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع استمرار الاعتماد على الدفع الأمامي، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 226 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 221 نيوتن متر.

تويوتا كامري 2026

أبعاد تويوتا كامري 2026

يبلغ طول تويوتا كامري 2026 نحو 4,920 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,840 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,445 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,825 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى نطاق يتراوح بين 1,560 و1,640 كجم.

تويوتا كامري 2026

أسعار تويوتا كامري 2026 في السعودية

تبدأ الأسعار من 106,030 ريالًا، بينما يرتفع السعر تدريجيًا مع الانتقال إلى الفئات الثانية والثالثة إلى 117.760 و141.680 ريال.

أما الفئات الهجينة فتبدأ أسعارها من 107.295 ريال و112.240 ريال، بينما تتراوح الفئات الأعلى تجهيزًا بين 120.750 و150,190 ريالًا.