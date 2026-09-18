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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تحسم الجدل وتؤكد عودة هايلكس في 2028

تويوتا هايلكس 2028
تويوتا هايلكس 2028
عزة عاطف

كشفت شركة تويوتا اليابانية رسميًا عن إطلاق النسخة الإنتاجية من شاحنة البيك أب «هايلكس» العاملة بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV) في الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنماذج الاختبارية والتجريبية التي طورها الصانع الياباني على مدار الأعوام الماضية مستفيدًا من تقنيات سيارة «ميراي»، حيث ستنضم الشاحنة الهيدروجينية الجديدة إلى خيارات المحركات المتاحة للعلامة في أوروبا والتي تشمل الديزل المدعوم بالهجين الخفيف والنسخة الكهربائية بالكامل.

مدى سير يبلغ 400 كم وقدرات سحب تتجاوز 2500 كجم

استهدفت تويوتا تقديم خيار عملي في شاحنة هايلكس الهيدروجينية يلبي احتياجات النقل الشاق دون الانبعاثات الكربونية. 

وتطمح الشركة إلى تحقيق مدى سير مستهدف يصل إلى 400 كم (248 ميلًا) لشحنة خزان الهيدروجين الواحدة وفق قياسات WLTP الأوروبية، إلى جانب توفير قدرة قطر تصل إلى 2500 كجم (5512 رطلًا). 

وتتفوق هذه الأرقام التشغيلية على النسخة الكهربائية بالكامل من هايلكس التي تقدم مدى سير يبلغ 257 كم مع قدرة قطر تتراوح بين 1600 و2000 كجم، حيث يمنح الوقود الهيدروجيني ميزة التزود السريع بالوقود في غضون 5 دقائق فقط.

استراتيجية المسارات المتعددة وتوسع قطاع المركبات التجارية

تؤكد تويوتا عبر هذا الطراز التزامها باستراتيجية المسارات المتعددة للتنقل المستدام، والتي تعتمد على عدم الاقتصار على حل تكنولوجي واحد للحد من الانبعاثات. 

وتستفيد الشاحنة الجديدة من خزان الهيدروجين المدمج داخل الهيكل السلمي مع حزمة البطاريات المصممة للحفاظ على مساحة الصندوق الخلفي وقدرات الدفع المتقدمة. 

وتستهدف تويوتا تعزيز مبيعاتها من المركبات التجارية الخفيفة في أوروبا لتصل إلى 200.000 وحدة سنويًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن التوسع في الطرازات الخالية من الانبعاثات يدعم خطط العلامة للسيطرة على حصة سوقية أكبر وتقديم خيارات متنوعة لمختلف قطاعات الأعمال.

تويوتا هايلكس 2028
تويوتا هايلكس 2028 سيارات تويوتا هايلكس هيدروجين سيارات هيدروجينية 2028

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