سعر JMC فيجاس 2026 في السعودية

كشفت شركة JMC عن طرازها الجديد JMC فيجاس موديل 2026، وتنتمي فيجاس لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الفخامة والقوة .

JMC فيجاس موديل 2026

محرك JMC فيجاس موديل 2026

تحصل سيارة JMC فيجاس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 167 حصان، وعزم دوران 430 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

JMC فيجاس موديل 2026

أبعاد JMC فيجاس موديل 2026

تأتى سيارة JMC فيجاس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 5335 مم، وعرض 1882 مم|، وارتفاع 1834 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3150 مم .

مواصفات JMC فيجاس موديل 2026

زودت سيارة JMC فيجاس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا، وبها بطانة صندوق قابلة للرش، وبها عتبات جانبية معدنية أنيقة، وبها حاجز سفلي معدني لحماية المحرك، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، وبها مصباح توقف علوي عالي الوضوح .

JMC فيجاس موديل 2026

ويوجد بـ سيارة JMC فيجاس موديل 2026 أيضا، مقاعد مكسوة بمزيج من الجلد والقماش لتوفير راحة مثالية في الرحلات الطويلة، ومقعد السائق والراكب الأمامي قابل للتعديل يدويًا في أربع اتجاهات، ومقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين عند الحاجة .

JMC فيجاس موديل 2026

وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم بالأنظمة بسهولة، وبها نوافذ كهربائية لجميع الأبواب لراحة أكبر أثناء الاستخدام، ونظام تكييف فعال مزود بفلتر لتنقية الهواء من الجسيمات الدقيقة وحبوب اللقاح، وشاشة عدادات TFT مقاس 3.5 بوصة تعرض البيانات بوضوح تام، وصندوق قفازات مركزي لتخزين الأغراض الصغيرة، وإضاءة داخلية أمامية تضيف لمسة راحة أثناء القيادة الليلية .

سعر JMC فيجاس موديل 2026

JMC فيجاس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة JMC فيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة JMC فيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة JMC فيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .