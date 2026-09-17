الأهلي يستهدف ضم سيزار حيدر من أتلتيكو ناسيونال في يناير | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تستهدف التعاقد مع سيزار حيدر، مدافع فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي يدرس الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي؛ في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن سيزار حيدر تم ترشيحه من جانب لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي، برئاسة أحمد مسلم، إلى الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل مشاهدة اللاعب وتقييم مستواه الفني قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه للتعاقد معه.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تنتظر رأي الجهاز الفني في قدرات المدافع الكولومبي، قبل التحرك بشكل رسمي للتفاوض مع نادي كاواساكي فرونتال بشأن إمكانية ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لسيزار حيدر نحو 550 ألف يورو، وفقًا للقيمة المتداولة للاعب مع ناديه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

طبيب الأهلي يخطر جهاز المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎

تواصل الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب ‏الوطني، ‏وأبلغه بموقف ياسر إبراهيم والفحوصات التي خضع لها خلال الساعات الأخيرة، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

وواصل ياسر إبراهيم برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بعد أن أجرى أشعة جديدة للاطمئنان ‏على ‏حالته، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي وتمزق بالرباط الخارجي للكاحل.‏

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة ‏من ‏بطولة الدوري الممتاز.‏