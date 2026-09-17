فريق محظوظ.. إعلامي ينتقد أداء الزمالك في الدوري ويشيد بالمهدي

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أداء الزمالك في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى تطوير مستواه رغم نتائجه الإيجابية خلال الجولات الماضية.

الزمالك

وقال محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في قهوة فايق قلت إن ملخص أداء الزمالك في الدوري في جملة واحدة: المهدي سليمان رجل كل المباريات».

وأضاف: «في فارق بين فريق محتاج يطور الأداء عشان يوصل لحتة أفضل، وفريق بيقدم ولا حاجة كرويًا».

وتطرق فارس إلى مواجهة الزمالك المقبلة، قائلًا: «ماتش الزمالك في الدوري صعب لأنك فعلًا هتقابل فريق محظوظ، وده محتاج إنك تدخل الماتش مركز وتخلص بدري، ومتديش فرصة للزمالك إنه يحس جوه الـ90 دقيقة إن الكورة ماشية معاه».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.