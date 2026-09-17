مجدي عبدالغني: الزمالك بوضعه لن ينافس على بطولات.. وما يفعله إعجاز

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يمر بظروف صعبة خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الفريق لن ينافس على لقب الدوري في وضعه الطبيعي، وفقًا لرؤيته.

الزمالك

وقال مجدي عبدالغني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: «أرى أن الزمالك في الوضع الطبيعي لا ينافس على بطولة الدوري في الموسم الجاري، والوضع السنة دي أصعب لنادي الزمالك من الموسم اللي فات».

وأضاف: «اللي الزمالك بيعمله إعجاز في كرة القدم، ومكسب غزل المحلة مش مكسب كورة، ده مكسب قلوب حلوة وصافية مع بعض».

وكان الزمالك قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة وسط ظروف صعبة يمر بها النادي.