الشباب السعودي: لم نتفاوض مع عموتة.. وياسر إبراهيم خارج الحسابات

أكد أحمد المسعود، المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب السعودي، أن إدارة ناديه لم تدخل في أي مفاوضات مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ما تردد في هذا الشأن غير دقيق.

عموته

وقال أحمد المسعود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»: «الحسين عموتة مدرب كبير وقدير ويقود ناديًا كبيرًا بحجم الأهلي، وكل الأنباء عن تفاوضنا معه غير دقيقة».

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الشباب: «النادي جدد الثقة في الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس ليتش، والمدرب طلب إجراء بعض التعديلات في الجهاز الفني، وإن شاء الله تكون هذه الثقة في محلها».

وتابع: «لم نتواصل مع الحسين عموتة، المدرب المغربي، من أجل التعاقد معه لتولي تدريب الفريق، وما يتردد عن وجود مفاوضات بين الطرفين غير صحيح».

وعن موقف نادي الشباب من التعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، أوضح المسعود: «في فترة الانتقالات الصيفية يكثر الحديث عن اللاعبين، ولكننا لم نسعَ للتعاقد مع ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي».

وتطرق المتحدث الرسمي لنادي الشباب إلى موقف الفريق الحالي، مؤكدًا تفهمه لحالة الغضب لدى جماهير النادي، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد المسعود: «أتفهم شعور جماهير نادي الشباب، فالفريق يقدم كرة قدم جميلة منذ سنوات طويلة، وما يمر به حاليًا لا يرضي طموحات الجماهير».

واختتم تصريحاته قائلًا: «إن شاء الله تكون أزمة وفترة وتعدي، ويعود الفريق إلى مكانه من جديد».