ما تأثير مشاهدة الموبايل قبل النوم على القلب

يقوم الطلاب والعمال بتصفح الموبايل أو الهاتف المحمول قبل النوم لتفريغ المخ من الضغوط والمهام اليومية واعطائه جرعة من الهدوء والمتعة ، ولكن هل تعلم أن لهذه العادة تأثير كبير على القلب؟!

أضرار مشاهدة الموبايل قبل النوم

ووفقا لما جاء فى موقع “ health” الأبحاث أثبتت أن هذه العادة قد تسبب اضطرابات النوم، فالضوء الأزرق قد يثبط إفراز الميلاتونين (هرمون النوم)، وقد يزيد التحفيز من إفراز الكورتيزول (هرمون التوتر)، والساعة التي تقضيها في تصفح الهاتف قد تساوي ساعة نوم إضافية.



أوضحت الدكتورة هارموني رينولدز، طبيبة القلب في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك والمتطوعة في جمعية القلب الأمريكية، لموقع " هيلث" أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يُعدّ عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ينخفض ضغط الدم بشكل طبيعي أثناء النوم، ولكن عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من الراحة، يبقى ضغط الدم مرتفعًا لفترة أطول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كيف تتخلص من هذه العادة

ضع الهاتف المحمول جانبًا، أو أبعده تمامًا عن غرفة نومك وبدلا من تصفح الموبايل جرب القراءة قبل النوم، واحرص على بناء عادات نوم أفضل ، مثل الحصول على ما يكفي من الضوء الطبيعي وممارسة النشاط البدني خلال النهار، والحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة في الليل