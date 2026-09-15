قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن
رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية
برقية شكر للرئيس السيسي في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
مفتي الجمهورية خلال قرعة حجاج الجمعيات الأهلية: خدمة ضيوف الرحمن مسئولية عظيمة
جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر
هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز
الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا لطرابزون سبور التركي
أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل
حمزة عبد الكريم يكتب فصلًا جديدًا مع برشلونة.. توقيع عقده حتى 2030 اليوم
الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين
ليبيا تحذر من إعلان القوة القاهرة بعد إغلاق خط أنابيب «الحمادة – الزاوية» وتعطل تدفقات النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يتجسس تلفزيونك عليك؟ احذر يسجل صوتك ويخترق خصوصيتك

تجسس التلفزيون الذكي
تجسس التلفزيون الذكي
عزة عاطف

أثار تحقيق استقصائي أعدته منصة "جيمرز نيكسوس" بالتعاون مع خبراء في الأمن السيبراني حالة واسعة من الجدل في قطاع التكنولوجيا، بعد كشفه عن ممارسات تتبع واختراق للخصوصية تمارسها شاشات التلفزيون الذكية المتصلة يالإنترنت. 

شاشتك الذكية تراقبك وتسجل صوتك 

وكشف التحقيق الميداني والاختبارات البرمجية عن قيام نحو 216 مليون جهاز تليفزيون بجمع بيانات دقيقة عن المستخدمين وتسجيل الأصوات داخل المنازل، إلى جانب إجراء مسح شامل للأجهزة المتصلة بالشبكة المحلية، مما يحول الشاشة الذكية في غرفة المعيشة من أداة ترفيهية إلى منصة لجمع البيانات وتوجيه الإعلانات للمشاهد.

تسريب الصوت والمسح الخفي لشبكات المنزل

أوضحت نتائج التحليل السلوكي للبرمجيات المثبتة على الشاشات أن أجهزة التلفزيون الذكية لا تكتفي برصد عادات المشاهدة، بل تمتد صلاحياتها لتشغيل الميكروفون المدمج وتسجيل محادثات الأفراد داخل الغرفة حتى في وضع السكون وإطفاء الشاشة ظاهريًا. 

وأظهرت الاختبارات أن فصل التلفزيون عن شبكة الإنترنت لا يوقف عملية جمع البيانات والتسجيلات الصوتية، حيث تظل المقاطع والتحليلات النصية مخزنة على الذاكرة الداخلية للجهاز في ملفات غير مشفرة، ليتم إرسالها تلقائيًا إلى الخوادم المركزية بمجرد استعادة الاتصال بالشبكة.

ولم تقتصر المخاوف الأمنية على التسجيل الصوتي فحسب، بل أظهر تحليل حركة البيانات أن الشاشات الذكية تقوم بمسح دوري مستمر لشبكة الـ Wi-Fi المنزلية، للتعرف على هوية كافة الأجهزة المتصلة بها مثل الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية وحتى الطابعات. 

وتسمح هذه التقنية للشركات المصنعة ورعاة الإعلانات برسم خريطة رقمية كاملة لجميع الأفراد المقيمين داخل المنزل وأجهزتهم الشخصية، مما يفسر قدرة المنصات الإعلانية على عرض إعلانات موجهة على هواتف المستهلكين بناءً على المحتوى المعروض على شاشة التلفزيون.

تقنية التعرف التلقائي على المحتوى والإعلانات الموجهة

تتمدد الشاشات الحديثة في استخدام تقنية تعرف اسمها بالتعرف التلقائي على المحتوى (ACR)، والتي تعمل افتراضيًا بمجرد تشغيل الجهاز لتجميع معلومات المشاهدة ودعم الإعلانات الموجهة. 

وتقوم هذه التقنية بأخذ عينات بصرية وصوتية فورية مما يعرض على الشاشة وتحليلها لمقارنتها بقواعد بيانات ضخمة. 

ولا يتوقف هذا التتبع عند التطبيقات المثبتة داخل التلفزيون، بل يمتد ليشمل أي محتوى يتم تشغيله عبر وسائط خارجية متصلة بمنافذ HDMI مثل أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يمنح الشركات الإعلانية رؤية شاملة لكل ما يعرضه المستهلك داخل بيته.

وتستهدف الشركات من هذا الجمع المكثف للبيانات تحويل أجهزة التلفزيون من مجرد مبيعات أجهزة مادية إلى منصات برمجية تولد أرباحًا سنوية من خوادم الإعلانات والبيانات الاستهلاكية. 

كيف تمنع شاشتك الذكية من اختراق بياناتك؟

ومع تصاعد التحذيرات الأمنية وورود دعاوى قضائية اتهمت شركات كبرى بجمع البيانات دون موافقة صريحة، ينصح خبراء الأمن الرقمي المستخدمين الراغبين في حماية خصوصيتهم بضرورة تعطيل ميزات ACR من إعدادات النظام المتقدمة، أو فصل الشاشة الذكية عن شبكة الإنترنت تمامًا والاستعاضة عنها بأجهزة بث خارجية تخضع لإدارة دقيقة للصلاحيات والشبكة.

تجسس التلفزيون الذكي ​خصوصية الشاشات الذكية ​أمن المعلومات 2026 ​تقنية ACR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

بيزيرا

عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح تلطف أجواء بعض المناطق

اللواء الدكتور رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

جانب من الاجتماع

عبد اللطيف: نحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في مجال التعليم الفني

بالصور

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد