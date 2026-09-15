هل يتجسس تلفزيونك عليك؟ احذر يسجل صوتك ويخترق خصوصيتك

أثار تحقيق استقصائي أعدته منصة "جيمرز نيكسوس" بالتعاون مع خبراء في الأمن السيبراني حالة واسعة من الجدل في قطاع التكنولوجيا، بعد كشفه عن ممارسات تتبع واختراق للخصوصية تمارسها شاشات التلفزيون الذكية المتصلة يالإنترنت.

شاشتك الذكية تراقبك وتسجل صوتك

وكشف التحقيق الميداني والاختبارات البرمجية عن قيام نحو 216 مليون جهاز تليفزيون بجمع بيانات دقيقة عن المستخدمين وتسجيل الأصوات داخل المنازل، إلى جانب إجراء مسح شامل للأجهزة المتصلة بالشبكة المحلية، مما يحول الشاشة الذكية في غرفة المعيشة من أداة ترفيهية إلى منصة لجمع البيانات وتوجيه الإعلانات للمشاهد.

تسريب الصوت والمسح الخفي لشبكات المنزل

أوضحت نتائج التحليل السلوكي للبرمجيات المثبتة على الشاشات أن أجهزة التلفزيون الذكية لا تكتفي برصد عادات المشاهدة، بل تمتد صلاحياتها لتشغيل الميكروفون المدمج وتسجيل محادثات الأفراد داخل الغرفة حتى في وضع السكون وإطفاء الشاشة ظاهريًا.

وأظهرت الاختبارات أن فصل التلفزيون عن شبكة الإنترنت لا يوقف عملية جمع البيانات والتسجيلات الصوتية، حيث تظل المقاطع والتحليلات النصية مخزنة على الذاكرة الداخلية للجهاز في ملفات غير مشفرة، ليتم إرسالها تلقائيًا إلى الخوادم المركزية بمجرد استعادة الاتصال بالشبكة.

ولم تقتصر المخاوف الأمنية على التسجيل الصوتي فحسب، بل أظهر تحليل حركة البيانات أن الشاشات الذكية تقوم بمسح دوري مستمر لشبكة الـ Wi-Fi المنزلية، للتعرف على هوية كافة الأجهزة المتصلة بها مثل الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية وحتى الطابعات.

وتسمح هذه التقنية للشركات المصنعة ورعاة الإعلانات برسم خريطة رقمية كاملة لجميع الأفراد المقيمين داخل المنزل وأجهزتهم الشخصية، مما يفسر قدرة المنصات الإعلانية على عرض إعلانات موجهة على هواتف المستهلكين بناءً على المحتوى المعروض على شاشة التلفزيون.

تقنية التعرف التلقائي على المحتوى والإعلانات الموجهة

تتمدد الشاشات الحديثة في استخدام تقنية تعرف اسمها بالتعرف التلقائي على المحتوى (ACR)، والتي تعمل افتراضيًا بمجرد تشغيل الجهاز لتجميع معلومات المشاهدة ودعم الإعلانات الموجهة.

وتقوم هذه التقنية بأخذ عينات بصرية وصوتية فورية مما يعرض على الشاشة وتحليلها لمقارنتها بقواعد بيانات ضخمة.

ولا يتوقف هذا التتبع عند التطبيقات المثبتة داخل التلفزيون، بل يمتد ليشمل أي محتوى يتم تشغيله عبر وسائط خارجية متصلة بمنافذ HDMI مثل أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يمنح الشركات الإعلانية رؤية شاملة لكل ما يعرضه المستهلك داخل بيته.

وتستهدف الشركات من هذا الجمع المكثف للبيانات تحويل أجهزة التلفزيون من مجرد مبيعات أجهزة مادية إلى منصات برمجية تولد أرباحًا سنوية من خوادم الإعلانات والبيانات الاستهلاكية.

كيف تمنع شاشتك الذكية من اختراق بياناتك؟

ومع تصاعد التحذيرات الأمنية وورود دعاوى قضائية اتهمت شركات كبرى بجمع البيانات دون موافقة صريحة، ينصح خبراء الأمن الرقمي المستخدمين الراغبين في حماية خصوصيتهم بضرورة تعطيل ميزات ACR من إعدادات النظام المتقدمة، أو فصل الشاشة الذكية عن شبكة الإنترنت تمامًا والاستعاضة عنها بأجهزة بث خارجية تخضع لإدارة دقيقة للصلاحيات والشبكة.