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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشيد بحصول المبادرات الصحية على شهادتي «ISO» ويطالب بتعميم أنظمة الجودة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع فريق الإدارة العامة للمبادرات الصحية عقب حصولها على شهادتي الأيزو (ISO 9001:2015 وISO 10002:2018) في نظامي إدارة الجودة وإدارة شكاوى ورضا المستفيدين.

تطبيق أفضل المعايير الدولية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي أن الحصول على الشهادتين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق أفضل المعايير الدولية، حيث تهدف شهادة إدارة الجودة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل يضمن التخطيط والتنفيذ الفعال للمبادرات والتحسين المستمر لجودة الخدمات، بينما تهدف شهادة إدارة الشكاوى إلى وضع منهجية واضحة للتعامل مع ملاحظات المستفيدين بما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة ويرفع مستوى رضاهم.

واطلع الوزير على العرض التوضيحي المقدم من الدكتورة منى خليفة مدير عام الإدارة حول الإجراءات المتخذة، مشيدًا بجهود الفريق في الحصول على الشهادتين خلال فترة وجيزة، ومؤكدًا أن أهميتهما تمتد إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.

 ووجه الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة بنقل التجربة إلى مختلف قطاعات الوزارة والتوسع في تطبيق أنظمة الجودة بما يدعم التميز المؤسسي والارتقاء بالخدمات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني والدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية والدكتورة منى خليفة وفريق العمل المعني بالمبادرات الصحية.

iso الإدارة العامة للمبادرات الصحية وزير الصحة الأيزو المستفيدين مبادرات

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