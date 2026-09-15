وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل مستقبل الرعاية الصحية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض ايجي هيلث الدولي للصحة Egy health ، والذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر خلال الفترة من 15 الي 17 سبتمبر الحالي.

وأكد وزير الصحة خلال المؤتمر أن ايجي هيلث منصة مهمة لبناء الشراكات والتواصل بين مختلف قطاعات الرعاية الصحية، مشيراً إلى التطور المستمر الذي يشهده الحدث واكتسابه المزيد من الخبرات والمشاركات، سواء من العارضين أو من خلال البرنامج العلمي، إلى جانب مشاركة قطاعات مختلفة من الدولة، مثل البنك المركزي و«مستقبل مصر»، ومشاركين من مختلف دول العالم.

مفهوم الصحة المستدامة

وأوضح الوزير أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحا يسيطران على القطاع الصحي، خاصة في مجالات التصنيع الدوائي والهندسة الطبية، مشدداً على أن مفهوم الصحة المستدامة لا يقتصر على بناء المستشفيات وزيادة عدد الأسرة، وإنما يقوم على جودة الخدمات وكفاءة استخدام الموارد، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر بجانب العلاج. وأكد أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الثورة الحقيقية لمصر، مستعرضاً الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بوزارة الصحة والاستفادة من البيانات الضخمة الناتجة عن مبادرة «100 مليون صحة» في التعامل مع عدد من الأمراض والأورام والأمراض غير السارية.

وأشار عبد الغفار إلى انتقال مصر من التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى الكشف المبكر والتدخل السريع من خلال 15 مبادرة رئاسية، مستشهداً بجهود القضاء على فيروس سي، ومؤكداً إمكانية تحويل الأهداف الصعبة والأحلام إلى واقع ملموس بالجهد والعمل الجماعي. وأشاد بالبرنامج العلمي للمؤتمر، الذي يتناول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة البيانات والتصنيع الدوائي والجينوم الجزيئي والطب الشخصي وطب الرياضة والصحة النفسية، إلى جانب المشروع القومي للجينوم المصري، كما تطرق إلى ملف السياحة الصحية، مشيراً إلى إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية وإطلاق المنصة المتكاملة للسياحة الصحية «Tour4Cure»، داعياً إلى عمل كافة الجهات تحت مظلتها للترويج للخدمات وتسهيل حجوزات ورحلات المرضى بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي، أكد اللواء طبيب هشام الششتاوي، رئيس المؤتمر، ورئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يواكب أحدث التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الجلسات العلمية لا تقتصر على الجوانب السريرية، وإنما تمتد إلى مناقشة تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج وتقديم الخدمات الطبية الذكية.

وأضاف أن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بمفهوم الشمول المالي وتأثيره في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية لمختلف فئات المجتمع، ودعم الاستثمار الصحي المستدام، إلى جانب استعراض المستجدات الواعدة في مشروع الجينوم المصري باعتباره خطوة مهمة نحو تطبيق الطب الدقيق، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز المبادرات الصحية التي تستهدف وضع صحة المواطن المصري في صدارة الأولويات.

وأشار الششتاوي إلى أن المعرض الطبي المصاحب يمثل منصة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في القطاع الصحي، بمشاركة نحو 300 شركة محلية وعالمية تعمل في مجالات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، مؤكدًا أن هذه الابتكارات تسهم في تغيير مستقبل الممارسة الطبية وتمكين الأطباء من تقديم خدمات صحية بكفاءة ودقة أكبر، بما يدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للقطاع الصحي قائم على العلم والتكنولوجيا الحديثة.