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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب حسام عبد المجيد يقترب من تدريب صلاح فى طرابزون

الألماني توماس رايس
الألماني توماس رايس
إسراء أشرف

بدأ نادي طرابزون سبور التركي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، تحركاته لحسم ملف المدير الفني الجديد، عقب الخسارة أمام كونيا سبور بهدف دون رد، في ظل رغبة إدارة النادي في اختيار المدرب المقبل سريعًا قبل مواجهة جالاتا سراي المرتقبة.

وبحسب صحيفة «الصباح» التركية، دخل الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق لودوجوريتس البلغاري الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري حسام عبد المجيد، دائرة المرشحين بقوة لتولي قيادة طرابزون سبور، حيث بدأت إدارة النادي بالفعل اتصالاتها مع المدرب وناديه لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

ويمتلك رايس خبرة سابقة في الدوري التركي، بعدما سبق له تدريب سامسون سبور، وهو ما يمنحه أفضلية لدى إدارة طرابزون، التي تبحث عن مدرب لديه معرفة بأجواء المسابقة وطبيعة المنافسة.

وتجري إدارة النادي مفاوضات بالتوازي مع رايس ونادي لودوجوريتس، من أجل معرفة موقفه من الرحيل والاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية.

في المقابل، يحظى الإيطالي ستيفانو بيولي باهتمام كبير من إدارة طرابزون سبور، بعدما دخل الطرفان في مفاوضات خلال الفترة الماضية، وسط تقدم في المحادثات بشأن إمكانية توليه المهمة.

ويرغب بيولي في الحصول على عقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة حول الراتب وتفاصيل الجهاز الفني المعاون.

كما يبقى المدرب التركي المخضرم شينول جونيش ضمن الخيارات المطروحة، مستفيدًا من خبرته الكبيرة ومعرفته السابقة بالنادي وأجواء العمل داخله.

وتسعى إدارة طرابزون سبور إلى حسم القرار في أقرب وقت، مع المفاضلة بين رايس وبيولي وجونيش لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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