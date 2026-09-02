مدرب لودوجوريتس يكشف موقف حسام عبدالمجيد .. ويؤكد: أمامه فرصة للتطور

أكد توماس رييس، المدير الفني لفريق لودوجوريتس البلغاري، أن حسام عبد المجيد لا يزال في مرحلة التأقلم مع أجواء كرة القدم الأوروبية، مشيرًا إلى أن المدافع المصري يمتلك مساحة كبيرة للتطور واستعادة مستواه بشكل كامل.

وأوضح رييس أن انتقال حسام عبد المجيد إلى بلغاريا لم يكن سهلًا من ناحية التأقلم، لكنه أبدى رضاه عن المردود الذي قدمه اللاعب خلال مشاركاته الأولى مع الفريق، وهو ما دفعه للاعتماد عليه في المباراة الثانية.

وقال مدرب لودوجوريتس، في تصريحات عبر برنامج «من القاهرة» على قناة «أون سبورت»، إن تطوير اللاعبين مسؤولية الجهاز الفني، مؤكدًا أن حسام عبد المجيد سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين مستواه في أكثر من جانب.

وبشأن تقييمه لمكانة المدافع المصري داخل الفريق، شدد رييس على أنه لا يبني قراراته الفنية بناءً على ما يُنشر في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن تقييمه للاعبين يعتمد بشكل أساسي على ما يقدمونه داخل الملعب.

واختتم مدرب لودوجوريتس تصريحاته بالتأكيد على سعادته بوجود حسام عبد المجيد ضمن صفوف الفريق، معربًا عن ثقته في قدرة المدافع المصري على مواصلة التطور وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة المقبلة.