خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من شكوى بيزيرا .. ويُحذّر اللاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات أزمة خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن القلعة البيضاء لم تتقدّم حتى الآن بشكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك لم يتقدم بأى شكوى رسمية حتى الآن ضد خوان بيزيرا لاعب الفريق فى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا".

وتابع: “الزمالك أخطر اتحاد الكرة وفيفا فقط بعقوبات بيزيرا وتغيبه بدون إذن عن التدريب والزمالك طبق اللائحة الداخلية على خوان بيزيرا وما زال مستمر فى خصوماته ضد اللاعب”.

وأضاف: “خوان بيزيرا مهدّد بغرامة تصل إلى 4 أو 5 ملايين دولار حال التوقيع لأي نادٍ دون موافقة الزمالك وبيزيرا لن يستطيع فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بعد رجوعه لأكثر من محامي برازيلي”.

واختتم: “خوان بيزيرا حاول الاستناد إلى نقطة الإنذارات الى أرسلها لنادي الزمالك بسبب تأخر مستحقاته لفسخ عقده ولكن وجد الحجة ضعيفة”.