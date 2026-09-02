قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف
الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم
بوتين: لا مفاوضات مع «إرهابيين».. وأعطيت أوامر بشن هجمات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني
نداء إنساني| «رجّعها من غير ما تقول أنت مين».. أب يُناشد سارق سماعة نجله المصاب بفقدان السمع
المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله
كواليس جديدة في تجديد مصطفى شوبير .. ماذا حدث في الجلسة الأخيرة؟
الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات
البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب
ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة .. ماذا ينص قانون العمل؟
بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد
استقرار أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء
خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من شكوى بيزيرا .. ويُحذّر اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من شكوى بيزيرا .. ويُحذّر اللاعب

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات أزمة خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن القلعة البيضاء لم تتقدّم حتى الآن بشكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك لم يتقدم بأى شكوى رسمية حتى الآن ضد خوان بيزيرا لاعب الفريق فى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا".

وتابع: “الزمالك أخطر اتحاد الكرة وفيفا فقط بعقوبات بيزيرا وتغيبه بدون إذن عن التدريب والزمالك طبق اللائحة الداخلية على خوان بيزيرا وما زال مستمر فى خصوماته ضد اللاعب”.

وأضاف: “خوان بيزيرا مهدّد بغرامة تصل إلى 4 أو 5 ملايين دولار حال التوقيع لأي نادٍ دون موافقة الزمالك وبيزيرا لن يستطيع فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بعد رجوعه لأكثر من محامي برازيلي”.

واختتم: “خوان بيزيرا حاول الاستناد إلى نقطة الإنذارات الى أرسلها لنادي الزمالك بسبب تأخر مستحقاته لفسخ عقده ولكن وجد الحجة ضعيفة”.

خوان بيزيرا خالد الغندور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني «ب» بالقاهرة بعد عودة أورنج

احمد خطاب

غزل المحلة ينفي رحيل أحمد خطاب بعد التعادل أمام إنبي

فتحي سند

فتحي سند: بيراميدز مرشح قوي للبطولة ومنافس شرس على الدوري

بالصور

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

10 نصائح .. طرق فعّالة للتعامل مع الطفل العنيد وسريع الغضب

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

فيديو

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد