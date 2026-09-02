رسميًا .. مانشستر سيتي يُعلن ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي

أعلن نادي مانشستر سيتي إتمام تعاقده مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز، قادمًا من تشيلسي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، ليواصل لاعب الوسط مسيرته في الدوري الإنجليزي بقميص الفريق السماوي حتى صيف 2031.

رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي

ويخوض فرنانديز، صاحب الـ25 عامًا، تجربة جديدة مع أحد أبرز أندية القارة الأوروبية، بعدما ترك بصمته مع تشيلسي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، ونجح في التتويج معه بالدوري الأوروبي للمؤتمرات وكأس العالم للأندية عام 2025.

ويمتلك اللاعب الأرجنتيني سجلًا حافلًا رغم صغر سنه، بعدما بدأ مسيرته مع ريفر بليت، وخاض تجربة مع ديفينسا إي خوستيسيا، قبل الانتقال إلى بنفيكا، حيث واصل تألقه ولفت أنظار كبار أندية أوروبا.

وكانت بطولة كأس العالم 2022 نقطة التحول الأبرز في مسيرة فرنانديز، بعدما ساهم في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب، كما توج مع بلاده بكوبا أمريكا عام 2024، وشارك في نهائي كأس العالم 2026.

وخلال موسمه الأخير مع تشيلسي، قدم فرنانديز أفضل مواسمه تهديفيًا، بعدما سجل 15 هدفًا وصنع 7 أهداف خلال 54 مباراة في مختلف المسابقات.

ويعتمد مانشستر سيتي على قدرات فرنانديز في وسط الملعب، في ظل امتلاكه رؤية مميزة وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب، إلى جانب مساهماته الهجومية وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.

وبانضمامه إلى سيتي، يبدأ فرنانديز فصلًا جديدًا في مسيرته، بعدما أصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.