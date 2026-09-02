مانشستر سيتي يُعلن رحيل جاك جريليش مُجددًا إلى إيفرتون

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل لاعبه جاك جريليش عن صفوف الفريق مجددًا، بعد ما عاد إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب انتهاء فترة إعارته مع إيفرتون.

وكان جريليش قد قضى الموسم الماضي مع إيفرتون على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مانشستر سيتي مع بداية الموسم الحالي، حيث شارك في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما أعلنه الناديان، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع إيفرتون بشأن عودة جريليش إلى صفوف الأخير على سبيل الإعارة مرة أخرى خلال الموسم الجاري.

وقدّم اللاعب الإنجليزي مستويات جيدة خلال فترته الأولى مع إيفرتون، حيث شارك في 20 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف، قبل أن يتعرض لإصابة في القدم خلال شهر فبراير الماضي، أنهت موسمه مبكرًا.

وكان جريليش قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس، إلا أنه خرج من حسابات المدرب السابق لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، ليقرر الانتقال إلى إيفرتون بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

جريليش يكشف سعادته بالعودة إلى إيفرتون

وعبر جريليش عن سعادته بالعودة إلى إيفرتون، خلال تصريحات للقناة الرسمية للنادي، قائلًا: "شعور رائع، أنا سعيد جدًا. أعتقد أنني أقدم أفضل ما لدي في كل شيء في الحياة، وليس فقط في كرة القدم، عندما أشعر بالحب، وهذا ما منحني إياه المدرب وزملائي في الفريق، وخاصة الجماهير".

وأضاف: "في كل مرة أرى فيها مشجعًا لإيفرتون، أشعر بمحبة خالصة، ولن أنسى أبدًا الطريقة التي استقبلوني بها منذ المباراة الأولى أمام ليدز. هذا يعني لي الكثير، وآمل أن أكون قد أسعدت بعض مشجعي إيفرتون".

واختتم جريليش تصريحاته: "لقد قضيت وقتًا رائعًا هنا خلال الأشهر الستة الأولى، ثم بقيت بعد إصابتي. كنت أتابع جميع مباريات إيفرتون في فترة الإعداد للموسم ومنذ بدايته، والآن أشعر أنني جاهز تمامًا، وأنا مستعد لبدء التدريبات غدًا والاستعداد للمباريات".