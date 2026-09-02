48 ميدالية لمصر .. تألق جديد للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط

واصلت البعثة المصرية تألقها في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا، بعدما أضافت 9 ميداليات جديدة إلى رصيدها خلال منافسات الثلاثاء، ليرتفع إجمالي ميداليات مصر إلى 48 ميدالية مع ختام منافسات أمس الثلاثاء.

وتنوعت ميداليات مصر بين الذهب والفضة والبرونز، بعدما جاء الحصاد من منافسات رفع الأثقال والكاراتيه والجمباز وألعاب القوى.

ميداليات مصر في منافسات الثلاثاء

ذهبية: فريال أشرف – الكاراتيه، وزن 68 كجم.

ذهبية: رحمة طلبة – الكاراتيه، وزن 61 كجم.

ذهبيتان: عبد الرحمن يونس – رفع الأثقال، وزن 85 كجم.

ذهبية وفضية: روفيدا فتحي – رفع الأثقال، وزن 69 كجم.

برونزية: عمر العربي – الجمباز، الفردي العام.

برونزية: محمد مجدي – ألعاب القوى، رمي الجلة.

برونزية: ريم أحمد – الكاراتيه، وزن 50 كجم.

الترتيب العام

رفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 48 ميدالية في ختام منافسات الثلاثاء، وسط استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدورة.