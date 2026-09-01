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أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تجديد عقده مع الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تجديد عقده مع الأهلي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورا من جلسة توقيع العقود، ظهر خلالها ممسكا بقميص الأهلي برفقة أحد مسؤولي النادي، معلقا: «والحكاية لسه مكملة للنادي وجمهوره.. دايما ».

وقام مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مران اليوم، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2029 .

جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع الدكتور عصام سراج رئيس قطاع التعاقدات، والذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية وفقا لقواعد النادي في هذا الشأن.

وجاء التجديد بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة مدير الكرة.

وأبدى اللاعب سعادته بتمديد تعاقده واستكمال مشواره مع الأهلي خلال السنوات القادمه.

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