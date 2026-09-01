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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس الصيني في كلمته فور وصوله القاهرة: «تربطنا بمصر صداقة تاريخية تمتد لآلاف السنين»

الرئيس الصيني في كلمته فور وصوله القاهرة
الرئيس الصيني في كلمته فور وصوله القاهرة

 أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الصين ومصر ترتبطان بصداقة تاريخية تمتد لآلاف السنين، معبرا عن سروره بأن يقوم بزيارة الدولة إلى جمهورية مصر العربية تلبية للدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمة خطابية للرئيس الصيني عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وزعتها سفارة الصين بالقاهرة.

وقال الرئيس الصيني إن من دواعي سروره أن يقوم بزيارة الدولة إلي جمهورية مصر العربية تلبية للدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكري السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، مشيرا إلى أن لديه ذكريات جميلة من زيارته السابقة قبل 10 سنوات.

وأضاف "أشعر بكل بدفء عندما تطأ قدماي مجددا هذه الأرض التي تحتضن حضارة عريقة ".. مقدما التحيات الخالصة والتمنيات إلى الحكومة المصرية الصديقة والشعب المصري الصديق، نيابة عن الحكومة الصينية وشعبها".

وأوضح الرئيس "شي جين بينج" أن الصين ومصر ترتبطان، باعتبارهما أصحاب حضارة عريقة ، بالصداقة التاريخية التي تمتد لآلاف السنين، وتزداد متانتها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية في عام 1956 أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأشار إلى أن مصر والصين ظلتا على مدى 70 عاما تلتزمان بالمساواة والثقة والمنفعة والاستفادة المتبادلة والتضامن والمؤازرة والكسب المشترك مهما كانت التغيرات للأوضاع الإقليمية والدولية، مضيفا أنه يعمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية لتحقيق طفرة من التطور في السنوات الأخيرة.

وقال إن الثقة المتبادلة بين البلدين على الصعيد السياسي تترسخ في الوقت الحالي، وقد أحرز التعاون المتبادل المنفعة بينهما النتائج المثمرة، وهناك التعاون والتنسيق في المحافل المتعددة الأطراف بشكل مكثف وقوي، وأصبحت العلاقات الثنائية نموذجا يحتذى به للتعامل الودي والتضامن والتعاون بين الدول النامية.

وأكد أهمية أن الصين ومصر، باعتبارهما عضوين مهمين للجنوب العالمي في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة التي تشهد التحولات والاضطرابات المتشابكة والتحديات المختلفة المتعاقبة، أن ينفذان تعددية الأطراف الحقيقية وأن تدافعان عن العدالة والانصاف الدوليين يدا بيد، وتحافظان على المصالح المشتركة للدول النامية الغفيرة، وتقدمان مساهمات جديدة في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم.

وقال الرئيس الصيني:"أنه سوف يتبادل خلال الزيارة وجهات النظر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على نحو معمق حول العلاقات الصينية المصرية، والتعاون الكامل الأبعاد والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لكي نرسم سويا خطوطا عريضة لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية"، معربا عن يقينه بأن هذه الزيارة ستحقق نتائج مثمرة بكل تأكيد من خلال الجهود المشتركة المبذولة بين الجانبين بما يسجل صفحة جديدة من تاريخ الصداقة الصينية – المصرية .

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